Ученые ДГУ предполагают, что тюлени погибли из-за птичьего гриппа

По информации академика РАН, доктора биологических наук Вячеслава Рожнова, на побережье продолжают появляться мертвые тюлени. В период массового выброса тюленей был собран обширный материал, который сегодня изучается в лабораториях. Гипотез множество, нужно понять реальные причины произошедшего.