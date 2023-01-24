Ученые ДГУ предполагают, что тюлени погибли из-за птичьего гриппа

Posted Сегодня, 19:36
Published Сегодня, 19:36
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
Миссию спасения ластоногих взяли на себя специалисты экологического фонда «Компас» и ученые Дагестанского государственного университета (ДГУ).
По информации newsnn, во время визита делегации «Компаса» в Махачкалу было объявлено о разработке комплексной программы изучения каспийских тюленей. Перед учеными стоит задача – остановить снижение численности редких животных.
Программа направлена на оценку состояния тюленей на различных участках моря и выяснение причин снижения их количества. Мониторинг акватории и прибрежной зоны будет проводить специально созданная группа волонтеров.
Помимо этого, планируется открытие Международного центра изучения и реабилитации тюленя на базе аквакомплекса ДГУ. Здесь будут получать помощь больные и раненые животные.
По информации академика РАН, доктора биологических наук Вячеслава Рожнова, на побережье продолжают появляться мертвые тюлени. В период массового выброса тюленей был собран обширный материал, который сегодня изучается в лабораториях. Гипотез множество, нужно понять реальные причины произошедшего.
Директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев уточнил: уже готовы промежуточные результаты исследований, свидетельствующие о заражении погибших животных птичьим гриппом.
Эксперт «Компаса» Владимир Лифантьев убежден, что подобные происшествия важно предавать огласке. Это поможет предотвратить подобные случаи в дальнейшем.
Руководителем фонда «Компас» Татьяной Ковалевой и ректором ДГУ Муртазали Рабадановым в рамках встречи был подписан договор о сотрудничестве.
Как рассказала Татьяна Ковалева, целью приезда независимой делегации стало изучение ситуации на месте и обмен информацией с представителями РАН, ДГУ и местными активистами.
Сотрудники фонда ознакомились с аквакомплексом университета, а также приняли участие во встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом вуза.