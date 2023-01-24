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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

У тюменского автовокзала произошло жесткое ДТП. Видео

Сегодня, 07:27
Фото: 1MI

В Тюмени из-за ДТП оказалась перекрыта дорога в микрорайоны

Жесткая авария произошла сегодня днем на улице Пермякова. Напротив тюменского автовокзала столкнулись Toyota Chaser и кроссовер Chery. Автомобили перекрыли почти полностью автодорогу.
Сюжет
ДТП
Видео: 1MI

Как  сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Существенные повреждения получили лишь автомобили — у обеих машин значительно пострадала передняя часть.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня проходят «сплошные проверки» водителей на соблюдение правил перевозки детей. Автоинспекторы дежурят и детских и садов и городских поликлиник.

В Омутинском районе на федеральной трассе проверяют водителей большерузов. Мероприятие организовано на 167-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск.

В Тюмени у детских садов проходят «сплошные проверки»
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#Общество#Новости тюмени#Водители#Безопасность на дорогах#Дороги#ГИБДД#ДТП#Авария#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Видео
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