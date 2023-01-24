У тюменского автовокзала произошло жесткое ДТП. Видео

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Существенные повреждения получили лишь автомобили — у обеих машин значительно пострадала передняя часть.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня проходят «сплошные проверки» водителей на соблюдение правил перевозки детей. Автоинспекторы дежурят и детских и садов и городских поликлиник.
В Омутинском районе на федеральной трассе проверяют водителей большерузов. Мероприятие организовано на 167-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск.