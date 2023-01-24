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Posted 24 января 2023, 07:27

Published 24 января 2023, 07:27

Modified 30 ноября 2024, 17:47

Updated 30 ноября 2024, 17:47

В Тюмени из-за ДТП оказалась перекрыта дорога в микрорайоны

У тюменского автовокзала произошло жесткое ДТП. Видео

24 января 2023, 07:27
Фото: 1MI.

В Тюмени из-за ДТП оказалась перекрыта дорога в микрорайоны

Сюжет
ДТП
Жесткая авария произошла сегодня днем на улице Пермякова. Напротив тюменского автовокзала столкнулись Toyota Chaser и кроссовер Chery. Автомобили перекрыли почти полностью автодорогу.

Как  сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Существенные повреждения получили лишь автомобили — у обеих машин пострадала передняя часть.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня проходят «сплошные проверки» водителей на соблюдение правил перевозки детей. Автоинспекторы дежурят у детских и садов и городских поликлиник.

В Омутинском районе на федеральной трассе проверяют водителей большерузов. Мероприятие организовано на 167-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск.

#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Водители#Новости тюмени#Авария#Дороги#Безопасность на дорогах
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