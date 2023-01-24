Тюменцы просят власти ограничить движение в Ленинском округе

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Тюменец обосновал такое обращение тем, что в районе улиц Алексея Маресьева и Пригородная нет тротуаров, в связи с чем дети и пожилые люди будут в опасности.
«Поток машин проходит через улицу нескончаемый. Были случаи, когда сбивали детей, обливали грязью, въезжали в дома, ругались матом, что мы ходим по дороге!!! Но у нас нет выбора!!! Помогите, пожалуйста, решить нашу проблему. Стоят знаки „движение запрещено“, но на них не обращают внимания, так как за этим нито не следит», — написал автор поста.
Ранее «Наш город» сообщал, что в районе улиц Пермякова — 50 лет Октября машина скорой помощи столкнулась с внедорожником. В результате ДТП скорая перевернулась.