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Posted Сегодня, 02:52

Published Сегодня, 02:52

Modified Сегодня, 03:22

Updated Сегодня, 03:22

Тюменцы просят власти ограничить движение в Ленинском округе

Сегодня, 02:52
Фото: 1MI

Житель Тюмени требует ограничить движение по А. Маресьева

Местный житель обратился в социальных сетях к городской администрации с просьбой ограничить движение по улице Алексея Маресьева после ремонта. Его пост опубликовали в паблике «ЧС Тюмень».
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Жалоба

Тюменец обосновал такое обращение тем, что в районе улиц Алексея Маресьева и Пригородная нет тротуаров, в связи с чем дети и пожилые люди будут в опасности.

«Поток машин проходит через улицу нескончаемый. Были случаи, когда сбивали детей, обливали грязью, въезжали в дома, ругались матом, что мы ходим по дороге!!! Но у нас нет выбора!!! Помогите, пожалуйста, решить нашу проблему. Стоят знаки „движение запрещено“, но на них не обращают внимания, так как за этим нито не следит», — написал автор поста.

Ранее «Наш город» сообщал, что в районе улиц Пермякова — 50 лет Октября машина скорой помощи столкнулась с внедорожником. В результате ДТП скорая перевернулась.

Подробности ДТП: В Тюмени на Пермякова опрокинулась машина скорой помощи. Видео
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#Елена Чебоксарова#Жалоба#Движение#ПДД#Администрация#Администрация г.Тюмени#Администрация города#Тюменцы#Ленинский округ
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