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Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Тюменцы боятся огромных сосулек, свисающих с крыши дома в центре города

Сегодня, 07:47
Фото: nashgorod.ru

Тюменцы сообщают об огромных сосульках, свисающих с крыши дома в центре города

Жители тюменского дома на улице Индустриальной боятся выходить во двор — с крыши здания свисают огромные ледяные сосульки, представляющие угрозу для жизни, а сам двор выглядит как снежный сугроб.
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Снег

Подписчики «Нашего Города» жалуются, что управляющая компания совершенно не занимается уборкой снега — по двору невозможно пройти, не упав.

Дом на улице Индустриальной, 47, находится на балансе УК «Монолит». На телефонный звонок редакции «Нашего Города» в УК никто не ответил.

На компанию уже не первый раз поступают жалобы по поводу неисполнения своей работы, в том числе по уборке снега, ликвидации сосулек. Рейтинг УК имеет крайне низкий.

«Это не управляющая компания, а сборище некомпетентных, безответственных бездельников. Им бы фруктами с газели торговать, кто их вообще допустил до этой деятельности?», — сообщают тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на опасную горку, появившуюся во дворе одного из домов на улице Михаила Сперанского. Местные жители организовали ее из невывезенного снега.

 

 

В Тюмени на горке из неубранного снега пострадал ребенок
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Управляющие компании#Сосульки#Снег#Уборка снега#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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