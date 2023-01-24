Тюменцы боятся огромных сосулек, свисающих с крыши дома в центре города

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Подписчики «Нашего Города» жалуются, что управляющая компания совершенно не занимается уборкой снега — по двору невозможно пройти, не упав.
Дом на улице Индустриальной, 47, находится на балансе УК «Монолит». На телефонный звонок редакции «Нашего Города» в УК никто не ответил.
На компанию уже не первый раз поступают жалобы по поводу неисполнения своей работы, в том числе по уборке снега, ликвидации сосулек. Рейтинг УК имеет крайне низкий.
«Это не управляющая компания, а сборище некомпетентных, безответственных бездельников. Им бы фруктами с газели торговать, кто их вообще допустил до этой деятельности?», — сообщают тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на опасную горку, появившуюся во дворе одного из домов на улице Михаила Сперанского. Местные жители организовали ее из невывезенного снега.