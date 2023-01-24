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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Тюменский Россельхознадзор установил причины массовой гибели зайцев и лис

Сегодня, 08:34
Фото: 1MI

Россельхознадзор установил причины массовой гибели диких животных

В регионах тюменской матрешки массово гибнут дикие животные из-за нарушения правил по применению средств борьбы с грызунами. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.
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Тюмень

По данным ведомства, причиной гибели животных стало то, что в открытом для них доступе оказались отравленные приманки, предназначенные для грызунов.

«Приманки не закладывались в норки, а оставлялись на поверхности земли», — отмечено в официальном сообщении.

Из-за халатного отношения хозяйствующими субъектами, за короткий промежуток времени были установлены факты гибели зайцев, фазанов, лис, а также большого количества особей серого журавля.

Работники Россельхознадзора рекомендовали неукоснительно соблюдать предприятиям и гражданам правила использования токсичных средств, в том числе в обязательном порядке оповещать о проведении работ население и контролирующие органы.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени замечают диких животных все чаще рядом с жилыми районами. В январе о появлении лисы сообщали жители поселка Комарово.

 

Дикие животные облюбовали тюменский поселок Комарово
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Животные#Россельхознадзор
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