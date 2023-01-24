Тюменский Россельхознадзор установил причины массовой гибели зайцев и лис

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
По данным ведомства, причиной гибели животных стало то, что в открытом для них доступе оказались отравленные приманки, предназначенные для грызунов.
«Приманки не закладывались в норки, а оставлялись на поверхности земли», — отмечено в официальном сообщении.
Из-за халатного отношения хозяйствующими субъектами, за короткий промежуток времени были установлены факты гибели зайцев, фазанов, лис, а также большого количества особей серого журавля.
Работники Россельхознадзора рекомендовали неукоснительно соблюдать предприятиям и гражданам правила использования токсичных средств, в том числе в обязательном порядке оповещать о проведении работ население и контролирующие органы.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени замечают диких животных все чаще рядом с жилыми районами. В январе о появлении лисы сообщали жители поселка Комарово.