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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Тюменский регоператор напоминает: снег не должен быть помехой вывозу мусора

Сегодня, 05:26
Фото: Фото предоставлено регоператором ТЭО.

Тюменский регоператор напоминает: снег не должен быть помехой вывозу мусора

Даже несколько сантиметров снежного покрова могут заблокировать движение контейнеров на площадке. А при проведении работ по очистке дорог, навалы снега после грейдера и вовсе становятся непреодолимым препятствием для выкатывания баков.
Сюжет
Тюмень

Нынешнюю зиму в Тюменской области нельзя назвать снежной, однако нечастые, но обильные снегопады, все же доставляли и продолжают доставлять неудобства коммунальным службам, а также способны помешать вывозу мусора: масса заполненного ТКО контейнера варьируется от 100 до 200 и более килограммов. Поэтому выкатывание полной ёмкости к мусоровозу часто становится непосильной для водителей мусоровозов задачей.

«В настоящее время в малых населённых пунктах Тюменской области вопросы снежных навалов на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях не теряют актуальности. А в областном центре, где снега уже по-весеннему мало, проблемой часто становятся снежные горки, которые возле площадок формируют управляющие компании при уборке двора. Поэтому мы обращаемся к коллегам с просьбой о содействии: не откладывать уборку на контейнерных площадках и возле них – мусоровозам нужен ежедневный доступ для своевременного вывоза отходов», – отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
#Тюмень#Общество
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