Тюменский регоператор напоминает: снег не должен быть помехой вывозу мусора

Нынешнюю зиму в Тюменской области нельзя назвать снежной, однако нечастые, но обильные снегопады, все же доставляли и продолжают доставлять неудобства коммунальным службам, а также способны помешать вывозу мусора: масса заполненного ТКО контейнера варьируется от 100 до 200 и более килограммов. Поэтому выкатывание полной ёмкости к мусоровозу часто становится непосильной для водителей мусоровозов задачей.