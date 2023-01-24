Тюменский регоператор напоминает: снег не должен быть помехой вывозу мусора

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Нынешнюю зиму в Тюменской области нельзя назвать снежной, однако нечастые, но обильные снегопады, все же доставляли и продолжают доставлять неудобства коммунальным службам, а также способны помешать вывозу мусора: масса заполненного ТКО контейнера варьируется от 100 до 200 и более килограммов. Поэтому выкатывание полной ёмкости к мусоровозу часто становится непосильной для водителей мусоровозов задачей.
«В настоящее время в малых населённых пунктах Тюменской области вопросы снежных навалов на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях не теряют актуальности. А в областном центре, где снега уже по-весеннему мало, проблемой часто становятся снежные горки, которые возле площадок формируют управляющие компании при уборке двора. Поэтому мы обращаемся к коллегам с просьбой о содействии: не откладывать уборку на контейнерных площадках и возле них – мусоровозам нужен ежедневный доступ для своевременного вывоза отходов», – отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».