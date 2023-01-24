Тюменский депутат Госдумы анонсировал масштабные избирательные кампании в УрФО

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
«В этом году на территории Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округов состоятся выборы губернаторов. Жители Тюмени и Екатеринбурга определят состав городских дум, также пройдут массовые избирательные кампании в органы местного самоуправления в Челябинской, Курганской, Свердловской областях и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», — сообщил Иван Квитка в своем тг-канале.
По его словам, в ближайшее время будет утвержден план совместной работы всех отделений партии в период избирательной кампании. Также рассмотрен вопрос по организации предварительного голосования в субъектах Уральского федерального округа.
Ранее «Наш Город» писал, что из бюджета Тюменской области в этом году на выборы губернатора региона потратят порядка 670 миллионов рублей. Единый день голосования состоится 10 сентября 2023 года.