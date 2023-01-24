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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Тюменский депутат Госдумы анонсировал масштабные избирательные кампании в УрФО

Сегодня, 07:08

Иван Квитка анонсировал масштабные избирательные кампании в УрФО

Депутат Государственной думы, руководитель Уральского межрегионального координационного совета Партии «Единая Россия» сообщил о начавшейся подготовке к сентябрьским выборам. По словам политика, в этом году в регионах Уральского федерального округа пройдут масштабные выборы.
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Тюмень

«В этом году на территории Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округов состоятся выборы губернаторов. Жители Тюмени и Екатеринбурга определят состав городских дум, также пройдут массовые избирательные кампании в органы местного самоуправления в Челябинской, Курганской, Свердловской областях и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», — сообщил Иван Квитка в своем тг-канале.

По его словам, в ближайшее время будет утвержден план совместной работы всех отделений партии в период избирательной кампании. Также рассмотрен вопрос по организации предварительного голосования в субъектах Уральского федерального округа.

Ранее «Наш Город» писал, что из бюджета Тюменской области в этом году на выборы губернатора региона потратят порядка 670 миллионов рублей. Единый день голосования состоится 10 сентября 2023 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Выборы#Выборы губернатора#Тюмень#Тюменская область#Избирательная кампания
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