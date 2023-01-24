Тюменский депутат Госдумы анонсировал масштабные избирательные кампании в УрФО

«В этом году на территории Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округов состоятся выборы губернаторов. Жители Тюмени и Екатеринбурга определят состав городских дум, также пройдут массовые избирательные кампании в органы местного самоуправления в Челябинской, Курганской, Свердловской областях и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», — сообщил Иван Квитка в своем тг-канале.