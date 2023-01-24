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Posted Сегодня, 03:55

Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Тюменские власти не откажутся от дистанционного обучения в школах

Сегодня, 03:55
Фото: 1MI

Тюменские власти не откажутся от дистанта для школьников

Власти Тюменской области не планируют отказываться от дистанционного формата обучения в образовательных учреждениях в ближайшие десять лет. Напротив, в бюджете заложены определенные средства на развитие данного направления.
Сюжет
Тюмень

Приоритетным  направлением станет создание и эффективное использование образовательной инфраструктуры, высокий уровень ее доступности и качества предоставляемых услуг.

Денежные средства направят на внедрение новых методов обучения, создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями, выявление способностей и талантов среди детей и молодежи, обновление материально технической базы образовательных организаций, в том числе для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Такие данные указаны в бюджетном прогнозе Тюменской области до 2034 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюмени будут открыты пять новых школы в микрорайонах города. Учебные заведения смогут принять более 4 тысяч 200 детей.

В Тюменской области готовят к открытию новые школы в микрорайонах
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Школы#Обучение#Дистанционное образование#Бюджет Тюменской области#Тюмень#Тюменская область
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