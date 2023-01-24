Тюменские власти не откажутся от дистанционного обучения в школах

Денежные средства направят на внедрение новых методов обучения, создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями, выявление способностей и талантов среди детей и молодежи, обновление материально технической базы образовательных организаций, в том числе для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Такие данные указаны в бюджетном прогнозе Тюменской области до 2034 года.