Тюменские теннисисты готовятся к чемпионату России

В чемпионате УФО по настольному теннису в командном зачете мужская сборная из Тюменской области заняла второе место. Теперь спортсмены готовятся к всероссийским соревнованиям, которые пройдут в Оренбурге уже в марте, сообщает региональный департамент физкультуры, спорта и допобразования.

Чемпионат УФО по настольному теннису прошел с 17 по 21 января в Увате. Спортсмены соревновались в личном, парном и командном зачетах. Участниками стали 198 спортсменов из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Ямало-Ненецкого округа. Честь Тюменской области защищали 27 теннисистов. В командном зачете мужская сборная заняла второе место, тем самым получив путевку на всероссийские соревнования, которые состоятся в марте в Оренбурге. Женской сборной повезло меньше, им удалось занять третье место. Призовые места в личном зачете спортсменам из Тюменской области занять не удалось, но в парных соревнованиях теннисистки Милена Савельева и Кристина Иванова смогли взять серебро. Девушки соревновались с представителями Челябинской и Свердловской областей, а также спортсменами из ЯНАО. Пока взрослые спортсмены отдыхают, юные теннисисты соревнуются за звание чемпиона округа. 22 января, также в Увате, стартовало первенство УФО среди юниоров. Кто станет победителем и откроет себе дорогу на всероссийские состязания — станет известно 25 января. Отметим, одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.