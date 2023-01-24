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Posted 24 января 13:03

Published 24 января 13:03

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Тюменские теннисисты готовятся к чемпионату России

24 января 2023, 13:03
Фото: Федерация настольного тенниса Тюменской области
В чемпионате УФО по настольному теннису в командном зачете мужская сборная из Тюменской области заняла второе место. Теперь спортсмены готовятся к всероссийским соревнованиям, которые пройдут в Оренбурге уже в марте, сообщает региональный департамент физкультуры, спорта и допобразования.

Чемпионат УФО по настольному теннису прошел с 17 по 21 января в Увате. Спортсмены соревновались в личном, парном и командном зачетах.

Участниками стали 198 спортсменов из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Ямало-Ненецкого округа. Честь Тюменской области защищали 27 теннисистов.

В командном зачете мужская сборная заняла второе место, тем самым получив путевку на всероссийские соревнования, которые состоятся в марте в Оренбурге.

Женской сборной повезло меньше, им удалось занять третье место.

Призовые места в личном зачете спортсменам из Тюменской области занять не удалось, но в парных соревнованиях теннисистки Милена Савельева и Кристина Иванова смогли взять серебро. Девушки соревновались с представителями Челябинской и Свердловской областей, а также спортсменами из ЯНАО.

Пока взрослые спортсмены отдыхают, юные теннисисты соревнуются за звание чемпиона округа. 22 января, также в Увате, стартовало первенство УФО среди юниоров. Кто станет победителем и откроет себе дорогу на всероссийские состязания — станет известно 25 января.

Отметим, одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

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