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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Тюменские следователи найдут и накажут тех, кто осквернил парк Победы

Сегодня, 09:48
Фото: 2gis

Тюменские следователи возбудили уголовное дело из-за осквернения парка Победы

Следственному комитету по Тюменской области придется установить личность горожан, которые осквернили арку в парке Победы — молодые люди отрывали от нее детали. Уже возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве.
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Тюмень
«В ходе мониторинга СМИ обнаружена публикация об осквернении арки в парке Победы. Следователи оперативно начали устанавливать все обстоятельства совершенного преступления», — пояснили в СК по Тюменской области.

Также было возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Повреждение группой лиц мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества».

К расследованию подключилась и полиция. Вместе со следователями правоохранители устанавливают личности вандалов, чтобы позже задержать всех фигурантов, причастных к повреждению арки.

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#Анна Доронина#Правонарушения#Осквернение#Общество#Тюмень#Наказание#Тюменская область
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