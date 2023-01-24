Тюменские следователи найдут и накажут тех, кто осквернил парк Победы

Тюменские следователи возбудили уголовное дело из-за осквернения парка Победы

Следственному комитету по Тюменской области придется установить личность горожан, которые осквернили арку в парке Победы — молодые люди отрывали от нее детали. Уже возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве.

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