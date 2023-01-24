Тюменские следователи найдут и накажут тех, кто осквернил парк Победы

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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«В ходе мониторинга СМИ обнаружена публикация об осквернении арки в парке Победы. Следователи оперативно начали устанавливать все обстоятельства совершенного преступления», — пояснили в СК по Тюменской области.
Также было возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Повреждение группой лиц мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества».
К расследованию подключилась и полиция. Вместе со следователями правоохранители устанавливают личности вандалов, чтобы позже задержать всех фигурантов, причастных к повреждению арки.
Ранее «Наш Город» писал про двух парней, которые ночью оторвали расписание на остановке и повредили сам остановочный комплекс.