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Posted Сегодня, 01:15

Published Сегодня, 01:15

Modified Сегодня, 01:19

Updated Сегодня, 01:19

Тюменские дети портят подъезды с косметическим ремонтом

Сегодня, 01:15
Фото: 1MI

Очевидцы Тюмени сняли видео, как маленькие вредители поджигают бумагу в подъездах

Местный житель записал видео, как двое мальчиков занимались вредительством в подъезде дома по адресу Ткацкий проезд, 6. Информацию об этом опубликовали в паблике «ЧС Тюмень».
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«Уважаемые родители данных детей, проведите с ними беседу, что ходить по чужим подъездам и поджигать бумаги — это нехорошо. Либо если ещё раз увидим, что они занимаются вредительством в подъезде, напишем заявление в полицию. Уже не в первый раз были замечены», — предупредил анонимный подписчик.

В комментариях ответили, что недавно в доме был выполнен косметический ремонт, поэтому поведение детей вдвойне возмутительно.

Ранее «Наш город» писал, что молодые люди занимались вандализмом на остановочном комплексе.

 

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#Елена Чебоксарова#Жалоба#Дети#Вредители#Хулиганство#Дом#Многоквартирный дом#Жилой дом#Тюменцы
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