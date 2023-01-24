Тюменские дети портят подъезды с косметическим ремонтом

Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
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Updated Сегодня, 01:19
«Уважаемые родители данных детей, проведите с ними беседу, что ходить по чужим подъездам и поджигать бумаги — это нехорошо. Либо если ещё раз увидим, что они занимаются вредительством в подъезде, напишем заявление в полицию. Уже не в первый раз были замечены», — предупредил анонимный подписчик.
В комментариях ответили, что недавно в доме был выполнен косметический ремонт, поэтому поведение детей вдвойне возмутительно.
Ранее «Наш город» писал, что молодые люди занимались вандализмом на остановочном комплексе.