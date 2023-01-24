Тюменские дети портят подъезды с косметическим ремонтом

Очевидцы Тюмени сняли видео, как маленькие вредители поджигают бумагу в подъездах

Местный житель записал видео, как двое мальчиков занимались вредительством в подъезде дома по адресу Ткацкий проезд, 6. Информацию об этом опубликовали в паблике «ЧС Тюмень».

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