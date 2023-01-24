Тюменка продает рекламное место на ногтях за 5 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
«Жительница областной столицы с ником rumak___ провела аукцион среди подписчиков. Главный лот — размещение логотипа прямо на маникюре блогерши», - сообщает телеграм-канала «Темы Тюмени».
Стоит отметить, что подписчики в большей степени положительно отреагировали на подобный способ заработка девушки.
Ранее «Наш город» сообщал, что популярная блогерша Inst Rinna (у неё почти 3 млн подписчиков, 115 тысяч только в телеграме) приезжала в Тюмень на новогодние праздники.