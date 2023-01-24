Тюменка продает рекламное место на ногтях за 5 тысяч рублей

В Тюмени девушка продает рекламное место на ногтях за 5 тысяч рублей

По данным телеграм-канала «Темы Тюмени», местная блогерша продала рекламное место на ногтях за 5 тысяч рублей. Изначально аукцион начался с 200 рублей, но в итоге лот удалось реализовать в 25 раз дороже.