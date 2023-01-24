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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Тюменка продает рекламное место на ногтях за 5 тысяч рублей

Сегодня, 14:07
Фото: скрин Темы Тюмени

В Тюмени девушка продает рекламное место на ногтях за 5 тысяч рублей

По данным телеграм-канала «Темы Тюмени», местная блогерша продала рекламное место на ногтях за 5 тысяч рублей. Изначально аукцион начался с 200 рублей, но в итоге лот удалось реализовать в 25 раз дороже.
«Жительница областной столицы с ником rumak___ провела аукцион среди подписчиков. Главный лот — размещение логотипа прямо на маникюре блогерши», - сообщает телеграм-канала «Темы Тюмени».

Стоит отметить, что подписчики в большей степени положительно отреагировали на подобный способ заработка девушки.

Ранее «Наш город» сообщал, что популярная блогерша Inst Rinna (у неё почти 3 млн подписчиков, 115 тысяч только в телеграме) приезжала в Тюмень на новогодние праздники.

Популярные блогеры тоже приезжают в Тюмень на новогодние праздники
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#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Погода#Закон о блогерах#Александр Мязин
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