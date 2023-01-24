Тюменец убил женщину ударом в шею

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
По данным пресс-службы тюменских судов, всё произошло ещё в 1997 году.
«Богданов, находясь в нетрезвом состоянии в доме по ул. Почтовая с. Черепаново Нижнетавдинского района в ходе ссоры с гражданкой Е. вывел ее из дома в ограду и ударил ее кулаком в область шеи. От полученных повреждений потерпевшая упала на землю и больше не поднималась», — сообщает пресс-служба тюменских судов.
Анатолий пытался скрыть преступление, но 26 июля 1997 года труп женщины нашли.
В ходе судебного заседания подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 23 января в квартире нашли труп 49-летнего мужчины.