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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Тюменец убил женщину ударом в шею

Сегодня, 10:58
Фото: 1MI

В тюменском селе женщина умерла после удара в шею

Тюменский суд вынес приговор 55-летнему тюменцу Анатолию Богданову. Он обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда женщине на улице Почтовой в селе Черепаново.

По данным пресс-службы тюменских судов, всё произошло ещё в 1997 году.

«Богданов, находясь в нетрезвом состоянии в доме по ул. Почтовая с. Черепаново Нижнетавдинского района в ходе ссоры с гражданкой Е. вывел ее из дома в ограду и ударил ее кулаком в область шеи. От полученных повреждений потерпевшая упала на землю и больше не поднималась», — сообщает пресс-служба тюменских судов.

Анатолий пытался скрыть преступление, но 26 июля 1997 года труп женщины нашли.
В ходе судебного заседания подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 23 января в квартире нашли труп 49-летнего мужчины.

В Тюмени на улице Полевой нашли тело 49-летнего мужчины
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела#Прокуратура
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