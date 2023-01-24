Тюменец пожаловался на магазин мясной продукции по улице Самарцева

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
«По адресу Самарцева, 3, возле Абсолюта расположен магазин мясной продукции, мусор оттуда выбрасывают во двор дома. Также в контейнера кидают кости. Прошу подключиться всем инстанциям и принять меры», — написал местный житель.
В комментариях предположили, что кости могли достать из контейнера собаки.
«Мясник — очень чистоплотный человек. Может, кто-то достал и бросил на улице. Или происки конкурентов. Жители дома, если бы их такое соседство не устраивало, давно бы вопрос решили. Не душите малый бизнес», — ответил один из подписчиков.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области подорожало мясо от 26 до 44 рублей за кг.