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Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:59

Updated Сегодня, 03:59

Тюменец пожаловался на магазин мясной продукции по улице Самарцева

Сегодня, 03:29
Фото: 1MI

Житель Тюмени уверен, что мясник засоряет его двор

В паблике «ЧС Тюмень» анонимный подписчик предложил пост, в котором попросил принять меры. Он рассказал, что дворе по улице Самарцева, 3, регулярно появляется мусор из магазина мясной продукции в виде костей и других отходов.
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«По адресу Самарцева, 3, возле Абсолюта расположен магазин мясной продукции, мусор оттуда выбрасывают во двор дома. Также в контейнера кидают кости. Прошу подключиться всем инстанциям и принять меры», — написал местный житель.

В комментариях предположили, что кости могли достать из контейнера собаки.

«Мясник — очень чистоплотный человек. Может, кто-то достал и бросил на улице. Или происки конкурентов. Жители дома, если бы их такое соседство не устраивало, давно бы вопрос решили. Не душите малый бизнес», — ответил один из подписчиков.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области подорожало мясо от 26 до 44 рублей за кг.

В Тюменской области подорожали мясо, молоко и чай
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#Елена Чебоксарова#Мясо#Мясные продукты#Отходы#Мусор#Жалоба#Тюменцы
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