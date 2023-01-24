Тюменец пожаловался на магазин мясной продукции по улице Самарцева

Житель Тюмени уверен, что мясник засоряет его двор

В паблике «ЧС Тюмень» анонимный подписчик предложил пост, в котором попросил принять меры. Он рассказал, что дворе по улице Самарцева, 3, регулярно появляется мусор из магазина мясной продукции в виде костей и других отходов.

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