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Posted Сегодня, 15:51

Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Стал известен список из 66 кандидатов в Общественную палату Тюменской области

Сегодня, 15:51
Фото: 1MI

Полный список из 66 кандидатов в Общественную палату Тюменской области

Владмир Пискайкин 24 января собрал внимание СМИ. Сегодня стал известен список кандидатов в Общественную палату Тюменской области из 66 человек. Среди них бывшие депутаты разных уровней, почетные граждане, пенсионеры, бизнесмены, топ-менеджеры банков, председатели различных фондов, почётные консулы.

Депутаты облдумы в ближайшее время должны отобрать из них 34 человека, затем будет еще два списка по 34 тюменца (от губернатора и федеральных общественных организаций). В состав Общественной палаты войдут 102 человека.

По данным телеграм-канала «Наш город», в список из 66 кандидатов вошли: Абукин Динар Марсельевич; Бойко Максим Сергеевич; Войнова Наталья Васильевна; Девайкин Павел Николаевич; Елисеев Артем Сергеевич; Елфимов Аркадий Григорьевич; Квасов Владислав Викторович (управляющий директор по развитию бизнеса ПАО «Промсвязьбанк»); Конев Юрий Михайлович; Костенко Тарас Вячеславович; Кошоев Данияр Канолбекович.

Ранее «Наш город» сообщал, что Владимир Пискайкин предложил тюменским партиям платить за отказ от мандата.

Владимир Пискайкин предложил партиям оплачивать неустойку за отказ от мандата
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Политика#Социальная политика#Внешняя политика#Молодежная политика#Экономика
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