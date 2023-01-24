Стал известен список из 66 кандидатов в Общественную палату Тюменской области

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Депутаты облдумы в ближайшее время должны отобрать из них 34 человека, затем будет еще два списка по 34 тюменца (от губернатора и федеральных общественных организаций). В состав Общественной палаты войдут 102 человека.
По данным телеграм-канала «Наш город», в список из 66 кандидатов вошли: Абукин Динар Марсельевич; Бойко Максим Сергеевич; Войнова Наталья Васильевна; Девайкин Павел Николаевич; Елисеев Артем Сергеевич; Елфимов Аркадий Григорьевич; Квасов Владислав Викторович (управляющий директор по развитию бизнеса ПАО «Промсвязьбанк»); Конев Юрий Михайлович; Костенко Тарас Вячеславович; Кошоев Данияр Канолбекович.
Полный список из 66 тюменцев можно посмотреть в нашем телеграм-канале.
Ранее «Наш город» сообщал, что Владимир Пискайкин предложил тюменским партиям платить за отказ от мандата.