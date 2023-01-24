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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

«Разговоры о важном»: В Тюмени на школьных уроках показали Егора Крида. Видео

Сегодня, 13:20
Фото: тг канал Егора Крида

Тюменским детям на школьных уроках «Разговоры о важном» показали Егора Крида. Видео

В тюменских школах на «Разговорах о важном» детям показывали певца Егора Крида. Урок прошел 23 января, он объяснял ребятам, что такое цифровая гигиена и как себя вести в соцсетях. Видео с певцом появилось на его телеграм-канале.
Видео: тг канал Егора Крида
«Развелось в последнее время очень много скамеров и эта история набирает огромнейшие обороты. Скам – это когда вас обворовывают в интернете. Бывает много случаев, что к вам приходят сообщения от «популярного человека», - сообщил на прошедшем уроке Егор Крид.

В конце видео известный певец рекламировал свои концерты.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области построят 5 новых школ. Работы выполнят до конца года.

В Тюменской области построили школу на 20 человек
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#Александр Мязин#Видео#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Школы#Школьники#Видеоролик
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