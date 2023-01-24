«Разговоры о важном»: В Тюмени на школьных уроках показали Егора Крида. Видео

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
«Развелось в последнее время очень много скамеров и эта история набирает огромнейшие обороты. Скам – это когда вас обворовывают в интернете. Бывает много случаев, что к вам приходят сообщения от «популярного человека», - сообщил на прошедшем уроке Егор Крид.
В конце видео известный певец рекламировал свои концерты.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области построят 5 новых школ. Работы выполнят до конца года.