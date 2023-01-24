«Разговоры о важном»: В Тюмени на школьных уроках показали Егора Крида. Видео

Тюменским детям на школьных уроках «Разговоры о важном» показали Егора Крида. Видео

В тюменских школах на «Разговорах о важном» детям показывали певца Егора Крида. Урок прошел 23 января, он объяснял ребятам, что такое цифровая гигиена и как себя вести в соцсетях. Видео с певцом появилось на его телеграм-канале.