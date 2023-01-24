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Posted Сегодня, 01:54

Published Сегодня, 01:54

Modified Сегодня, 02:50

Updated Сегодня, 02:50

«Половина украшений не работает»: горожане недовольны вечерними прогулками по Тюмени

Сегодня, 01:54
Фото: 1MI

Жители Тюмени снова жалуются на украшение улиц в центре города

Тюменцы пожаловались на плохо украшенный город, совершая вечернюю прогулку. Пост от анонимного подписчика разместили в паблике «ЧС Тюмень».

 

«Вот так вечером выходишь гулять с детьми, любуясь на украшенный город, а половина из этих „украшений“ не работает, либо в плохом состоянии! Все понимаю, что бывают неполадки, но так уже на протяжении месяца и никто не торопится устранять!» — рассказал в паблике «ЧС Тюмень» местный житель.

Ранее мы сообщали, что наши читатели снова были недовольны, гуляя по новой пешеходной улице Джержинского: на левой стороне не горели фонари, площадка для детей погрузилась во тьму, а канализационные люки оттаяли. И это место теперь находится в таком состоянии, несмотря на то, что здесь недавно провели ремонтные работы, написали нам горожане.

Напомним, пешеходный проспект обошелся городскому бюджету в 510 млн рублей.

 

На улице Дзержинского не работает освещение
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#Елена Чебоксарова#Украшения#Город#Наш город#Жалобы#Тюменцы
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