«Половина украшений не работает»: горожане недовольны вечерними прогулками по Тюмени

Ранее мы сообщали, что наши читатели снова были недовольны, гуляя по новой пешеходной улице Джержинского: на левой стороне не горели фонари, площадка для детей погрузилась во тьму, а канализационные люки оттаяли. И это место теперь находится в таком состоянии, несмотря на то, что здесь недавно провели ремонтные работы, написали нам горожане.