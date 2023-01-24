Отставка Руссу, тюменец украл 61 млн рублей, эксгибиционист на Ставропольской

Posted Сегодня, 19:39
Published Сегодня, 19:39
Modified Сегодня, 19:40
Updated Сегодня, 19:40
Николай Руссу 24 января отказался от мандата депутата Тюменской областной Думы.
Он указал, что отказывается от мандата из-за высокой загруженности. Известно, что он за все время работы не внес в Думу ни одного законопроекта.
«Об отставке Руссу новости ходили еще с осени 2022 года. Их принято связывать с бизнесом Николая Руссу», — рассказал «Нашему городу» Аркадий Либерман, политолог.
В Тюмени осудили организатора финансовой пирамиды, похитившего у тюменцев 61 млн рублей.
Тюменский суд приговорил к 5 годам 31-летнего бывшего генерального директора ООО «Резана-Финанс». В ноябре 2015 года открыл офис компании в Тюмени и до 2018 вёл свою деятельность привлекая деньги тюменцев.
Доверчивых граждан завлекали процентами, намного выше банковских (3 — 4% ежемесячно). Денежные средства передавались по договорам займа. Для создания видимости исполнения обязательств в ряде случаев производились выплаты займодавцам начисленных процентов и возврат сумм займа за счет средств других клиентов. Компания действовала по принципу финансовой пирамиды.
За два года от действий афериста пострадали 157 человек.
В Тюмени женщина с ребенком повстречала эксгибициониста на Ставропольской.
По словам очевидцев, мужчину не смущает даже мороз. В комментариях под постом подписчики пабликов отмечают, что на таких личностей лучше не обращать внимания. И в случае встречи с ними просто пройти мимо.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этим летом сотрудники полиции поймали эксгибициониста, разгуливающего по парку на улице Севастопольской. На неадекватного мужчину в правоохранительные органы пожаловались прохожие.