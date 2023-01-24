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Posted Сегодня, 19:39

Published Сегодня, 19:39

Modified Сегодня, 19:40

Updated Сегодня, 19:40

Отставка Руссу, тюменец украл 61 млн рублей, эксгибиционист на Ставропольской

Сегодня, 19:39
Фото: 1MI

Тюменец украл 61 млн рублей, эксгибиционист на Ставропольской, отставка Руссу

В областной столице 24 января в ходе заседания комитета областной Думы депутаты приняли заявление главы «Мостострой-11» о досрочном снятии полномочий. Николай Руссу подал документы ещё в прошлом году.

Николай Руссу 24 января отказался от мандата депутата Тюменской областной Думы.      

Он указал, что отказывается от мандата из-за высокой загруженности. Известно, что он за все время работы не внес в Думу ни одного законопроекта.

«Об отставке Руссу новости ходили еще с осени 2022 года. Их принято связывать с бизнесом Николая Руссу», — рассказал «Нашему городу» Аркадий Либерман, политолог.

В Тюмени осудили организатора финансовой пирамиды, похитившего у тюменцев 61 млн рублей.

Тюменский суд приговорил к 5 годам 31-летнего бывшего генерального директора ООО «Резана-Финанс». В ноябре 2015 года открыл офис компании в Тюмени и до 2018 вёл свою деятельность привлекая деньги тюменцев.

Доверчивых граждан завлекали процентами, намного выше банковских (3 — 4% ежемесячно). Денежные средства передавались по договорам займа. Для создания видимости исполнения обязательств в ряде случаев производились выплаты займодавцам начисленных процентов и возврат сумм займа за счет средств других клиентов. Компания действовала по принципу финансовой пирамиды.

За два года от действий афериста пострадали 157 человек.

В Тюмени женщина с ребенком повстречала эксгибициониста на Ставропольской.

По словам очевидцев, мужчину не смущает даже мороз. В комментариях под постом подписчики пабликов отмечают, что на таких личностей лучше не обращать внимания. И в случае встречи с ними просто пройти мимо.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этим летом сотрудники полиции поймали эксгибициониста, разгуливающего по парку на улице Севастопольской. На неадекватного мужчину в правоохранительные органы пожаловались прохожие.

Тюменцев напугал гуляющий по улицам эксгибиционист
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Погода#Налоговые схемы#Схема движения#Пострадавшие
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