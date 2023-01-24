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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Наш регион получил квалифицированный персонал в лице приехавших соотечественников

Сегодня, 14:48
Фото: 1MI

150 соотечественников прибыли в Тюменскую область в 2022 году

В прошлом году в наш регион приехали более 100 соотечественников, при этом большинство из них выбрали Тобольск, сообщает областной Департамент труда и занятости населения.

Тюменская область пополнилась квалифицированными специалистами, среди которых — учителя, медики, инженеры, слесари.

Возможность переехать у каждого заявителя рассматривали индивидуально.

Программа переселения действует в регионе уже 9 лет, каждый из участников может воспользоваться единовременной финансовой помощью. Как рассказал директор департамента Алексей Сидоров, ее можно использовать на обустройство в период адаптации на новом месте проживания, признание ученых степеней и званий, образования и (или) квалификации, полученных за границей, на профобучение или дополнительное профессиональное образование.

Подробности о программе можно узнать у специалистов ведомства.

Ранее «Наш город» сообщал, что для социальной адаптации на новой территории проживания участникам государственной программы выплатят 15 тысяч рублей.

Приехавшим в Тюменскую область соотечественникам положена единовременная выплата
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#Елена Чебоксарова#Тобольск#Финансовая поддержка#Департамент труда и занятости#Департамент труда и занятости населения#Департамента труда и занятости населения Тюменской области#Государственная поддержка
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