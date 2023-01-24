Наш регион получил квалифицированный персонал в лице приехавших соотечественников

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Тюменская область пополнилась квалифицированными специалистами, среди которых — учителя, медики, инженеры, слесари.
Возможность переехать у каждого заявителя рассматривали индивидуально.
Программа переселения действует в регионе уже 9 лет, каждый из участников может воспользоваться единовременной финансовой помощью. Как рассказал директор департамента Алексей Сидоров, ее можно использовать на обустройство в период адаптации на новом месте проживания, признание ученых степеней и званий, образования и (или) квалификации, полученных за границей, на профобучение или дополнительное профессиональное образование.
Подробности о программе можно узнать у специалистов ведомства.
Ранее «Наш город» сообщал, что для социальной адаптации на новой территории проживания участникам государственной программы выплатят 15 тысяч рублей.