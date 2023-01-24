nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

«Лед в лоб»: управляющая компания играет с жильцами в русскую рулетку

Сегодня, 11:51
Фото: 1MI

Тюменская управляющая компания нарушает правила безопасности при уборке крыш

Жители дома № 126 на улице Советской пожаловались на работу УК «ТЭСК», обслуживающей дом. При уборке крыши от снега и наледи никто не позаботился о том, чтобы протянуть сигнальную ленту вокруг дома.
Сюжет
Тюмень
«Для вида прилепили вдоль одной стены ленту и все. У нас жильцы под карнизом ходили в самый разгар работ. Повезло, что не пришибло никого. Ну, во всяком случае в этот раз», — негодует местная жительница.

На нарушениях правил безопасности компанию ловят уже не в первый раз. Но не всегда они направлены на жителей, порою сами рабочие выходят на крышу без должной защиты.

«Снег, лед, а он стоит без каски и без пояса один, никто его не страхует. Упадет с крыши, так пришибется сам, и еще не кого-то свалится — сигнала ведь о том, что работы ведутся нет», — продолжает тюменка.

На УК «ТЭСК» жаловались и в прошлом году, но проблема касалась не условий выполнения работ, а их отсутствия.

Около дома № 5а на улице Минской, от упавшей сосульки пострадала буква с вывески пункта выдачи Ozon. Удалось обойтись без человеческих жертв, но жители дома изрядно напугались и стали подняли бунт в соцсетях. 

Тогда представители УК «ТЭСК» сообщили, что у них имеется согласованный срок по устранению сосулек и техника была заказана на следующий день. 

Но на деле устранять снежные «шапки» и сосульки сотрудники должны сразу после их появления. На проведение этих работ выделяются сутки. 

«Но у нас неделями могут висеть. А до УК не дозвониться. Вот и приходится перед выходом на улицу и перед входом в подъезд наверх глядеть и молиться, чтобы не пришибло», — говорит жительница дома № 126 на улице Советской. 
В Тюмени власти призвали управляющие компании убирать снег с крыш
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в 2019 году УК «ТЭСК» уже было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Вдобавок эта управляющая компания ни раз попадала в наши ТОПы самых худших УК Тюменской области.

#Алиса Вернер#Управляющие компании#Управляющая компания#Управляющие компании и тсж#Крыша дома#Ремонт крыши#Люди на крыше#Тюменская область#Тюмень
Подпишитесь
Судью по делу учителя, обвиняемого в домогательствах, сняли с дела
Вчера, 10:08
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
Вчера, 06:21
Новые льготы и расходы: что ожидает жителей Тюмени в 2023 году
Вчера, 01:20
Тюменский ковбой пытался «застрелить» лифт, но промахнулся
Вчера, 04:50
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Праздники кончились, а подарки нет: крупный застройщик сообщил о предложениях января
Сегодня, 11:14