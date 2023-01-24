«Лед в лоб»: управляющая компания играет с жильцами в русскую рулетку

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
«Для вида прилепили вдоль одной стены ленту и все. У нас жильцы под карнизом ходили в самый разгар работ. Повезло, что не пришибло никого. Ну, во всяком случае в этот раз», — негодует местная жительница.
На нарушениях правил безопасности компанию ловят уже не в первый раз. Но не всегда они направлены на жителей, порою сами рабочие выходят на крышу без должной защиты.
«Снег, лед, а он стоит без каски и без пояса один, никто его не страхует. Упадет с крыши, так пришибется сам, и еще не кого-то свалится — сигнала ведь о том, что работы ведутся нет», — продолжает тюменка.
На УК «ТЭСК» жаловались и в прошлом году, но проблема касалась не условий выполнения работ, а их отсутствия.
Около дома № 5а на улице Минской, от упавшей сосульки пострадала буква с вывески пункта выдачи Ozon. Удалось обойтись без человеческих жертв, но жители дома изрядно напугались и стали подняли бунт в соцсетях.
Тогда представители УК «ТЭСК» сообщили, что у них имеется согласованный срок по устранению сосулек и техника была заказана на следующий день.
Но на деле устранять снежные «шапки» и сосульки сотрудники должны сразу после их появления. На проведение этих работ выделяются сутки.
«Но у нас неделями могут висеть. А до УК не дозвониться. Вот и приходится перед выходом на улицу и перед входом в подъезд наверх глядеть и молиться, чтобы не пришибло», — говорит жительница дома № 126 на улице Советской.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в 2019 году УК «ТЭСК» уже было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Вдобавок эта управляющая компания ни раз попадала в наши ТОПы самых худших УК Тюменской области.