«Лед в лоб»: управляющая компания играет с жильцами в русскую рулетку

Около дома № 5а на улице Минской, от упавшей сосульки пострадала буква с вывески пункта выдачи Ozon. Удалось обойтись без человеческих жертв, но жители дома изрядно напугались и стали подняли бунт в соцсетях.

Тогда представители УК «ТЭСК» сообщили, что у них имеется согласованный срок по устранению сосулек и техника была заказана на следующий день.

Но на деле устранять снежные «шапки» и сосульки сотрудники должны сразу после их появления. На проведение этих работ выделяются сутки.

«Но у нас неделями могут висеть. А до УК не дозвониться. Вот и приходится перед выходом на улицу и перед входом в подъезд наверх глядеть и молиться, чтобы не пришибло», — говорит жительница дома № 126 на улице Советской.