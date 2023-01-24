Коронавирус постепенно уходит из нашего региона

Однако специалист попросила местных жителей продолжать соблюдать меры предосторожности, а именно: регулярное мытье рук с последующей обработкой спиртосодержащим средством, проветривание помещений, влажная уборка, минимальный контакт с лицами, имеющими признаки ОРВИ. Также врач напомнила, что к глазам, носу и губам лучше прикасаться руками как можно реже, а при недомогании следует остаться дома.