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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Коронавирус постепенно уходит из нашего региона

Сегодня, 15:33
Фото: 1MI

В Тюменской области сократилась заболеваемость коронавирусом

Сейчас уровень заражения коронавирусной инфекцией в нашем регионе минимальный. Об этом сообщила заместитель директора областного Департамента здравоохранения Татьяна Новикова.

Однако специалист попросила местных жителей продолжать соблюдать меры предосторожности, а именно: регулярное мытье рук с последующей обработкой спиртосодержащим средством, проветривание помещений, влажная уборка, минимальный контакт с лицами, имеющими признаки ОРВИ. Также врач напомнила, что к глазам, носу и губам лучше прикасаться руками как можно реже, а при недомогании следует остаться дома.

Ранее «Наш город» писал, что среди заразившихся коронавирусом в Тюменской области возрастает количество детей.

18 детей из нашего региона заболели коронавирусом
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#Елена Чебоксарова#Коронавирус#Коронавирус COVID-19#Вакцинация от коронавируса в Тюменской области#Статистика#Здравоохранение#Врачи#Заболеваемость#Пациенты#Больные#Департамент здравоохранения
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