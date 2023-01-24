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Posted Сегодня, 17:14

Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:50

Updated Сегодня, 17:50

«Где родился, там и пригодился»: муниципалитеты убедили развивать бизнес на Родине

Сегодня, 17:14
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

48 инвестиционных проектов на 485 млн рублей было реализовано в Тюменской области

Около 50 инвестпроектов удалось реализовать, большинство из них было связано с развитием животноводства и рыбного хозяйства, сообщают в областном инфоцентре.

Также муниципальные команды считают главной задачей развивать сферу туризма и досуга.

«В течение трех месяцев десять муниципалитетов под руководством опытных наставников „прокачивали“ свои навыки работы с инвесторами. Создано 136 новых рабочих мест, удалось привлечь 485 млн рублей инвестиций. Большинство инвесторов — это местные предприниматели», — написал Александр Моор в своих соцсетях.

В дальнейшем в планах главы региона реализовать 72 проекта на 4,9 млрд рублей и создать около 1400 рабочих мест.

Ранее «Наш город» писал, что частные инвесторы предпочитают вкладываться в недвижимость.

Частные инвестиции в тюменских застройщиков достигают 5 млн рублей
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#Елена Чебоксарова#Касается каждого#Глава города#Глава региона#Городские проекты#Моор#Губернатор#Инвестиции#Инвестиционные проекты#Проекты
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