«Где родился, там и пригодился»: муниципалитеты убедили развивать бизнес на Родине

48 инвестиционных проектов на 485 млн рублей было реализовано в Тюменской области

Около 50 инвестпроектов удалось реализовать, большинство из них было связано с развитием животноводства и рыбного хозяйства, сообщают в областном инфоцентре.

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