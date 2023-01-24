«Где родился, там и пригодился»: муниципалитеты убедили развивать бизнес на Родине

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Также муниципальные команды считают главной задачей развивать сферу туризма и досуга.
«В течение трех месяцев десять муниципалитетов под руководством опытных наставников „прокачивали“ свои навыки работы с инвесторами. Создано 136 новых рабочих мест, удалось привлечь 485 млн рублей инвестиций. Большинство инвесторов — это местные предприниматели», — написал Александр Моор в своих соцсетях.
В дальнейшем в планах главы региона реализовать 72 проекта на 4,9 млрд рублей и создать около 1400 рабочих мест.
Ранее «Наш город» писал, что частные инвесторы предпочитают вкладываться в недвижимость.