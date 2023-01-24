Евгений Заболотный: начинается прием посылок бойцам из зоны СВО к 23 февраля

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Родственники военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, могут с 25 января по 3 февраля отправить посылки бойцам ко Дню защитника Отечества.
Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный на своей странице ВКонтакте сообщил, что в Тюмени открываются семь пунктов сбора посылок на базе приемных депутатов городской Думы. Пункты расположены по адресам:
— ул. Газовиков, 30;
— ул. Луначарского, 53;
— ул. Мира, 33;
— ул. Осипенко, 41;
— ул. Семёна Шахлина, 20 (ДК «Орфей»);
— ул. Ткацкий проезд, 8;
— ул. Урицкого, 44.
Посылки можно передать в указанные сроки по понедельникам, вторникам, средам, пятницам — с 12.00 до 18.00, по четвергам — с 12.00 до 20.00. Для уточнения вопросов работает «горячая линия»: 8 (3452) 495-197.
«В случае необходимости специалисты, принимающие посылки, дождутся тюменцев до назначенного времени. Посылки наши Герои получат ко Дню защитника Отечества 23 февраля», — отметил Евгений Заболотный.
Председатель Думы напомнил, что ранее военнослужащие получили гостинцы от родственников к Новому году и привел слова благодарности родных бойцов.
Жена бойца из Тюмени Елена «Мужу доставили подарки из дома — продукты, теплое белье, рисунки детей перед Новым годом. Спасибо вам большое!»
Сестра бойца Дарья отметила, что посылку собирали с мамой, отправили самое необходимое и сладости: «Брат Артем встретил праздник с весточкой из дома. Мы верим в него и поддерживаем!».