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Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Евгений Заболотный: начинается прием посылок бойцам из зоны СВО к 23 февраля

Сегодня, 10:17
Фото: Тюменская городская Дума
В Тюменской области вновь начинается акция «Тепло родного дома», которую проводит региональное отделение партии «Единая Россия» по инициативе губернатора Александра Моора.
Сюжет
Тюмень

Родственники военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции,  могут с 25 января по 3 февраля отправить посылки бойцам ко Дню защитника Отечества. 

Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный на своей странице ВКонтакте сообщил, что в Тюмени открываются семь пунктов сбора посылок на базе приемных депутатов городской Думы. Пункты расположены по адресам:

— ул. Газовиков, 30;

— ул. Луначарского, 53;

— ул. Мира, 33;

— ул. Осипенко, 41;

— ул. Семёна Шахлина, 20 (ДК «Орфей»);

— ул. Ткацкий проезд, 8;

— ул. Урицкого, 44.

Посылки можно передать в указанные сроки по понедельникам, вторникам, средам, пятницам — с 12.00 до 18.00, по четвергам — с 12.00 до 20.00. Для уточнения вопросов работает «горячая линия»: 8 (3452) 495-197.

«В случае необходимости специалисты, принимающие посылки, дождутся тюменцев до назначенного времени. Посылки наши Герои получат ко Дню защитника Отечества 23 февраля», — отметил Евгений Заболотный.

Председатель Думы напомнил, что ранее военнослужащие получили гостинцы от родственников к Новому году и привел слова благодарности родных бойцов.

Жена бойца из Тюмени Елена «Мужу доставили подарки из дома — продукты, теплое белье, рисунки детей перед Новым годом. Спасибо вам большое!»

Сестра бойца Дарья отметила, что посылку собирали с мамой, отправили самое необходимое и сладости: «Брат Артем встретил праздник с весточкой из дома. Мы верим в него и поддерживаем!».

#Анна Доронина#Тюменская городская Дума#Общество#Тюмень
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