«Что-то скушал, скорее всего»: тюменцев удивил танцор на пешеходном бульваре

Posted Сегодня, 01:34
Published Сегодня, 01:34
Modified Сегодня, 01:37
Updated Сегодня, 01:37
Подписчики паблика в комментариях пояснили, что это могло быть на самом деле.
«Там не один, а несколько танцующих образов. Это не люди, а циклическая световая программа на окна с пляшущими людьми. Смотрится, кстати, эффектно. И это не пешеходный бульвар, а Первомайская, 1а, напротив ФСБ», — рассказал местный житель.
Ранее «Наш город» писал, что люди из жилых домов, расположенных неподалеку от пешеходной улицы Дзержинского, жалуются на громкие концерты, свет от фонарей, попадающий в окна, постоянный шум из-за гуляющих здесь компаний, а также оставленный ими мусор.