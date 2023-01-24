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Posted Сегодня, 01:34

Published Сегодня, 01:34

Modified Сегодня, 01:37

Updated Сегодня, 01:37

«Что-то скушал, скорее всего»: тюменцев удивил танцор на пешеходном бульваре

Сегодня, 01:34
Фото: 1MI

Жителей Тюмени удивило, как танцевал человек на пешеходном бульваре

В паблике «Типичная Тюмень» опубликовали видео с фигурой танцующего человека на улице в темное время суток. Очевидец предположил, что он употребил нечто тяжелое и близко подойти к нему не решился.

Подписчики паблика в комментариях пояснили, что это могло быть на самом деле.

«Там не один, а несколько танцующих образов. Это не люди, а циклическая световая программа на окна с пляшущими людьми. Смотрится, кстати, эффектно. И это не пешеходный бульвар, а Первомайская, 1а, напротив ФСБ»,  — рассказал местный житель.

Ранее «Наш город» писал, что люди из жилых домов, расположенных неподалеку от пешеходной улицы Дзержинского, жалуются на громкие концерты, свет от фонарей, попадающий в окна, постоянный шум из-за гуляющих здесь компаний, а также оставленный ими мусор.

Власти не подумали о местных жителях, открыв пешеходную улицу Дзержинского
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#Елена Чебоксарова#Танцы#Странности#Жалобы#Сюжеты нашего города#Тюменцы
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