«Что-то скушал, скорее всего»: тюменцев удивил танцор на пешеходном бульваре

Жителей Тюмени удивило, как танцевал человек на пешеходном бульваре

В паблике «Типичная Тюмень» опубликовали видео с фигурой танцующего человека на улице в темное время суток. Очевидец предположил, что он употребил нечто тяжелое и близко подойти к нему не решился.

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