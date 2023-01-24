Бранденбург рассказала точные подробности кражи 560 млн рублей из банка в Тюмени

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
В июле 2022 года она была экстрадирована из Испании в Тюмень. Слушания проходят в Калининском районном суде. В 2017 году Инесса Бранденбург работала в Иркутске, но искала место в банковской сфере и активно рассылала резюме. Им заинтересовались тюменцы.
«Однажды Бранденбург позвонил мужчина, представившийся Игорем Горбоносовым. Он рассказал, что представляет группу бизнесменов, которые хотят купить один из банков. Как окажется позднее, речь шла о «Сибирском банке реконструкции и развития» в Тюмени», - сообщает URA.RU.
Тогда Бранденбург предложили стать зампредседателя правления СБРР. Вскоре её пригласили в Тюмень, здесь она познакомилась с председателем банка Григорием Романютой. Бранденбург должна была войти в команду банка после того, как его перекупят.
В сентябре 2017 она приехала в Тюмень, в октябре кандидатуру новой зампредседателя согласовали в Центральном банке РФ. До декабря она ждала завершение сделки по покупке СБРР, но сделку отменили. В начале января 2018 года Бранденбург позвонил Романюта и предложил встретиться. Разговор проходил в баре одного из московских отелей. Женщине все же предложили занять обещанную должность, хоть продажа банка и не состоялась. Но потом всё поменялось и она вылетела в Тюмень. Первый рабочий день в банке СБРР прошел 17 января 2018 года.
Позже состоялась её встреча с Дмитрием Мануиловым.
«Мануилов сказал, что собственники хотят похитить деньги из кассы. Предложил мне принять в этом участие, за вознаграждение в 100 млн рублей. Я согласилась, мы оговорили детали», — по данным URA.RU, это цитата показаний Бранденбург на процессе, из зачитал прокурор.
Бранденбург должна была ежедневно вносить в кассу банка наличные. Брать их следовало в уральском управлении Центробанка РФ.
В день преступления (26 января 2018 года, почти 5 лет назад) всех сотрудников отправили по домам. Бранденбург отправилась за деньгами.
«Я открыла хранилище. В шесть сумок сложила 350 млн рублей. Практически сразу к кассовому помещению подошел Кузнецов, я стала выносить ему сумки. Он должен был поместить их в багажник машины», - сообщила на допросе Бранденбург.
Около 350 млн рублей полагались Григорию Романюте, ещё две сумки по 100 млн перешли Бранденбург и Мануилову.
Далее участники преступной схемы разминулись, женщина отправилась в Рощино. Оттуда, на арендованном заранее самолете, она улетела в Москву.
В настоящее время её грозит до 10 лет лишения свободы.