Бранденбург рассказала точные подробности кражи 560 млн рублей из банка в Тюмени

В сентябре 2017 она приехала в Тюмень, в октябре кандидатуру новой зампредседателя согласовали в Центральном банке РФ. До декабря она ждала завершение сделки по покупке СБРР, но сделку отменили. В начале января 2018 года Бранденбург позвонил Романюта и предложил встретиться. Разговор проходил в баре одного из московских отелей. Женщине все же предложили занять обещанную должность, хоть продажа банка и не состоялась. Но потом всё поменялось и она вылетела в Тюмень. Первый рабочий день в банке СБРР прошел 17 января 2018 года.