nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Бранденбург рассказала точные подробности кражи 560 млн рублей из банка в Тюмени

Сегодня, 15:04

Все подробности кражи 560 млн рублей из тюменского банка рассказал топ-менеджер

Инесса Бранденбург дала показания по громкому делу о хищении у тюменского банка 560 млн рублей. По данным URA.RU, она получила долю в размере 100 млн. Показания обвиняемой в судебном процессе озвучила представитель прокуратуры.

В июле 2022 года она была экстрадирована из Испании в Тюмень. Слушания проходят в Калининском районном суде. В 2017 году Инесса Бранденбург работала в Иркутске, но искала место в банковской сфере и активно рассылала резюме. Им заинтересовались тюменцы.

«Однажды Бранденбург позвонил мужчина, представившийся Игорем Горбоносовым. Он рассказал, что представляет группу бизнесменов, которые хотят купить один из банков. Как окажется позднее, речь шла о «Сибирском банке реконструкции и развития» в Тюмени», - сообщает URA.RU.

Тогда Бранденбург предложили стать зампредседателя правления СБРР. Вскоре её пригласили в Тюмень, здесь она познакомилась с председателем банка Григорием Романютой. Бранденбург должна была войти в команду банка после того, как его перекупят.

В сентябре 2017 она приехала в Тюмень, в октябре кандидатуру новой зампредседателя согласовали в Центральном банке РФ. До декабря она ждала завершение сделки по покупке СБРР, но сделку отменили. В начале января 2018 года Бранденбург позвонил Романюта и предложил встретиться. Разговор проходил в баре одного из московских отелей. Женщине все же предложили занять обещанную должность, хоть продажа банка и не состоялась. Но потом всё поменялось и она вылетела в Тюмень. Первый рабочий день в банке СБРР прошел 17 января 2018 года.

Позже состоялась её встреча с Дмитрием Мануиловым.

«Мануилов сказал, что собственники хотят похитить деньги из кассы. Предложил мне принять в этом участие, за вознаграждение в 100 млн рублей. Я согласилась, мы оговорили детали», — по данным URA.RU, это цитата показаний Бранденбург на процессе, из зачитал прокурор.

Бранденбург должна была ежедневно вносить в кассу банка наличные. Брать их следовало в уральском управлении Центробанка РФ.

В день преступления (26 января 2018 года, почти 5 лет назад) всех сотрудников отправили по домам. Бранденбург отправилась за деньгами.

«Я открыла хранилище. В шесть сумок сложила 350 млн рублей. Практически сразу к кассовому помещению подошел Кузнецов, я стала выносить ему сумки. Он должен был поместить их в багажник машины», - сообщила на допросе Бранденбург.

Около 350 млн рублей полагались Григорию Романюте, ещё две сумки по 100 млн перешли Бранденбург и Мануилову.

Далее участники преступной схемы разминулись, женщина отправилась в Рощино. Оттуда, на арендованном заранее самолете, она улетела в Москву.

В настоящее время её грозит до 10 лет лишения свободы.

В Тюмени прошло заседание суда по делу о хищении 560 млн рублей из банка
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Экономика#Деньги#Дела судебные#Уголовные дела#Прокуратура
Подпишитесь
Судью по делу учителя, обвиняемого в домогательствах, сняли с дела
Вчера, 10:08
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
Вчера, 06:21
Новые льготы и расходы: что ожидает жителей Тюмени в 2023 году
Вчера, 01:20
Тюменский ковбой пытался «застрелить» лифт, но промахнулся
Вчера, 04:50
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Праздники кончились, а подарки нет: крупный застройщик сообщил о предложениях января
Сегодня, 11:14