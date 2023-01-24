Аналитики прогнозируют рост числа кибератак на РФ в 2023 году

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Как передают «Известия», по оценкам специалистов, с июля 2021 года по июнь 2022 года хакеры украли 970,5 миллиона строк записей о персональных данных, тогда как за тот же период времени годом ранее в Сеть было слито 24 миллиона строк записей.
Эксперты считают, что тенденция связана не только с желанием преступников украсть деньги, но и нанести репутационный или экономический ущерб российскому бизнесу и государству.
По оценкам специалистов, в 2023 году интенсивность атак хакеров возрастет. В Group-IB отметили, что новые инструменты и решения хакеров будет сложнее распознать и выявить.