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Posted 23 января 14:58

Published 23 января 14:58

Modified Сегодня, 02:52

Updated Сегодня, 02:52

Жителям Тюменской области более 80 социальных услуг доступы в электронном формате

23 января 2023, 14:58
Фото: сайт правительства Тюменской области
В Тюменской области 84 социально значимых услуг можно получить онлайн. По Указу президента России «О национальных целях развития РФ на период до 2030 год» регион реализовал проект перевода госуслуг в электронный вид до 1 января 2023 года, сообщает областной департамент информатизации.

Получить услуги тюменцы могут на сайте госуслуг и региональном портале услуг или очно в отделениях МФЦ.

В 2022 году жители региона направили в местные организации свыше 380 тысяч электронных заявлений на получение региональных массовых социально значимых услуг. Это в три раза больше чем в предыдущий год.

Чаще всего тюменцы оформляли в дистанционном формате заявления на ежемесячное детское пособие; оказание государственной социальной помощи; лесные декларации и отчеты об использовании лесов; прикрепление первоклашек к школе; запись детей в секции и кружки.

«По статистике, уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде по сравнению с 2021 годом повысился до 4,14 балла из 5 (ранее он был равен 3,9 балла)», — отметили в ведомстве.

Информационная инфраструктура в Тюменской области  развивается из года в год. Регион в 2021 году  занял шестое место среди 85 субъектов России по уровню достижения «цифровой зрелости».

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