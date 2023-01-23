Жителям Тюменской области более 80 социальных услуг доступы в электронном формате

Posted 23 января 14:58
Published 23 января 14:58
Modified Сегодня, 02:52
Updated Сегодня, 02:52
Получить услуги тюменцы могут на сайте госуслуг и региональном портале услуг или очно в отделениях МФЦ.
В 2022 году жители региона направили в местные организации свыше 380 тысяч электронных заявлений на получение региональных массовых социально значимых услуг. Это в три раза больше чем в предыдущий год.
Чаще всего тюменцы оформляли в дистанционном формате заявления на ежемесячное детское пособие; оказание государственной социальной помощи; лесные декларации и отчеты об использовании лесов; прикрепление первоклашек к школе; запись детей в секции и кружки.
«По статистике, уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде по сравнению с 2021 годом повысился до 4,14 балла из 5 (ранее он был равен 3,9 балла)», — отметили в ведомстве.
Информационная инфраструктура в Тюменской области развивается из года в год. Регион в 2021 году занял шестое место среди 85 субъектов России по уровню достижения «цифровой зрелости».