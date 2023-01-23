Владимир Мау покинул пост ректора РАНХиГС из-за ухудшения здоровья Заслуженный эконом

В начале лета 2022-го против Мау возбудили уголовное производство, и на протяжении нескольких месяцев он был под домашним арестом. Экс-ректор РАНХиГС предъявленные обвинения назвал абсурдными. Преследование фигуранта прекратили в октябре – была доказана его непричастность к совершению преступления. От своего права на получение компенсации за неправомерное уголовное преследование Мау отказался.