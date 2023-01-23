Владимир Мау покинул пост ректора РАНХиГС из-за ухудшения здоровья Заслуженный эконом

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:42
Мау искренне поблагодарил многотысячный коллектив РАНХиГС за успешную совместную деятельность, в рамках которой решались непростые ответственные задачи. В итоге РАНХиГС сегодня – мощный образовательный, исследовательский и консалтинговый центр, через программы которого проходит до 200 тысяч человек ежегодно, пишет mk.ru.
«Президентская академия стала ключевой площадкой по подготовке управленцев как для органов публичной власти, так и для бизнеса, - констатировал Мау. - Динамично развивалась и укреплялась инфраструктура. В стране на руководящих постах работают десятки тысяч наших выпускников».
Должность руководителя Академии народного хозяйства при Правительстве РФ Мау занял в 2022-м. А в 2010 году было образовано новое учебное заведение – РАНХиГС. В результате объединения АНГ, РАГС и 12-ти различных образовательных институций возникла Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Ее также возглавил Владимир Мау.
Владимир Мау – обладатель следующих наград: медаль Петра Столыпина I степени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, орден Александра Невского и орден Почета.
В 1994 году Мау стал доктором экономических наук. В 1996-м – профессором, а в 1999 году получил степень доктора философии (PhD) по прикладной экономике, успешно защитив диссертацию в Университете Гренобля.
Действительным государственным советником РФ I класса Мау стал в 2001 году. В 2019-м он занял пост зампреда Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ.
Мау написал свыше трех десятков книг, множество монографий и научных работ. Бывший ректор академии – автор более чем 800 статей, которые были опубликованы в ведущих отечественных и международных экономических изданиях. Экс-ректор РАНХиГС – один из первых российских экономистов, кто представил научному сообществу результаты исследований проблем конституционной экономики, политической экономии реформ и теории революции.
В начале лета 2022-го против Мау возбудили уголовное производство, и на протяжении нескольких месяцев он был под домашним арестом. Экс-ректор РАНХиГС предъявленные обвинения назвал абсурдными. Преследование фигуранта прекратили в октябре – была доказана его непричастность к совершению преступления. От своего права на получение компенсации за неправомерное уголовное преследование Мау отказался.