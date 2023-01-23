nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

В ЖК «Новин» чуть не выпал из окна житель Тюмени. Его спасли

Сегодня, 10:25
Фото: 1MI

В ЖК «Новин» тюменец чуть не выпал из окна. Все произошло на глазах у детей

В областной столице 21 января спасли мужчину, который мог выпасть с окна. Инцидент произошел в ЖК «Новин» около 20:00, тюменца спасли соседи. Факт вызова скорой помощи подтвердили в региональном депздраве.
«Вызов поступил 21 января в 20:12, прибытие бригады скорой медицинской помощи - 20:26. После осмотра и оказания помощи пациент доставлен в медицинскую организацию», - сообщили в пресс-службе регионального депздрава.

В начале января «Наш город» сообщал, что на улице Энергетиков в Тюмени из окна 4 этажа выпал мужчина. Известно, что пострадавший был доставлен в ОКБ № 2 в тяжелом состоянии, он получил множественные переломы. В это время в квартире проходила вечеринка.

Вечеринка в тюменской квартире закончилась падением из окна одного из ее участников
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Несчастный случай#Департамент здравоохранения#Департамент здравоохранения Тюменской области#Деньги#Экономика
Подпишитесь
Судью по делу учителя, обвиняемого в домогательствах, сняли с дела
Сегодня, 10:08
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
Сегодня, 06:21
Новые льготы и расходы: что ожидает жителей Тюмени в 2023 году
Сегодня, 01:20
Тюменский ковбой пытался «застрелить» лифт, но промахнулся
Сегодня, 04:50
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Оптимизм или напрасные ожидания? Каким будет рынок недвижимости в 2023 году
19 января 11:52