В ЖК «Новин» чуть не выпал из окна житель Тюмени. Его спасли

В начале января «Наш город» сообщал, что на улице Энергетиков в Тюмени из окна 4 этажа выпал мужчина. Известно, что пострадавший был доставлен в ОКБ № 2 в тяжелом состоянии, он получил множественные переломы. В это время в квартире проходила вечеринка.