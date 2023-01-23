В ЖК «Новин» чуть не выпал из окна житель Тюмени. Его спасли

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
«Вызов поступил 21 января в 20:12, прибытие бригады скорой медицинской помощи - 20:26. После осмотра и оказания помощи пациент доставлен в медицинскую организацию», - сообщили в пресс-службе регионального депздрава.
В начале января «Наш город» сообщал, что на улице Энергетиков в Тюмени из окна 4 этажа выпал мужчина. Известно, что пострадавший был доставлен в ОКБ № 2 в тяжелом состоянии, он получил множественные переломы. В это время в квартире проходила вечеринка.