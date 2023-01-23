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Posted 23 января 13:03

Published 23 января 13:03

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

В Тюменскую область за год переехали из-за рубежа 150 соотечественников

23 января 2023, 13:03
Фото: сайт правительства Тюменской области
В 2022 году в Тюменскую область из-за границы переехали 150 соотечественников и их семьи. Это инженеры, учителя, врачи, высококвалифицированные слесари. Большинство из них выбрали для проживания Тобольск, сообщает региональный дептруда.

Программа переселения соотечественников действует в Тюменской области с 2013 года. За это время в наш регион прибыли более трех тысяч соотечественников и членов их семей. Тюменская область в лице прибывших соотечественников получила квалифицированных специалистов, преимущественно заместивших вакансии, длительное время не занятые местным населением.

— Возможность переезда каждого направившего заявление рассматривалась индивидуально. Учитывалось наличие вариантов трудоустройства всех трудоспособных членов семьи, жилья, устройства детей и других вопросов.

Для участников программы предусмотрена единовременная финансовая помощь. Ее можно использовать на обустройство в период адаптации на территории вселения, в том числе на социальное, жилищное, а также на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве. А также на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, — отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.

 

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