В Тюменскую область за год переехали из-за рубежа 150 соотечественников

Posted 23 января 13:03
Published 23 января 13:03
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Программа переселения соотечественников действует в Тюменской области с 2013 года. За это время в наш регион прибыли более трех тысяч соотечественников и членов их семей. Тюменская область в лице прибывших соотечественников получила квалифицированных специалистов, преимущественно заместивших вакансии, длительное время не занятые местным населением.
— Возможность переезда каждого направившего заявление рассматривалась индивидуально. Учитывалось наличие вариантов трудоустройства всех трудоспособных членов семьи, жилья, устройства детей и других вопросов.
Для участников программы предусмотрена единовременная финансовая помощь. Ее можно использовать на обустройство в период адаптации на территории вселения, в том числе на социальное, жилищное, а также на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве. А также на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, — отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.