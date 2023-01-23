В Тюменском макрорегионе прошел отбор Всероссийской олимпиады школьников «Россети»

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Организатором мероприятия в Тюменском макрорегионе выступает компания «Россети Тюмень». Учащиеся 9-11 классов и студенты колледжей решали задачи по физике, математике и информатике в дистанционном формате. С заданиями успешно справились более 200 участников. После обработки и оценки решений жюри определит обладателей наибольшего количества баллов, которые перейдут во второй тур, запланированный на начало марта.
Победители и призеры олимпиады получат дополнительные баллы, которые помогут им поступить в вузы-партнеры «Россети Тюмень», а также приоритетное право на целевое обучение по профильным направлениям подготовки. Лучших участников энергетики также пригласят на Энергетическую проектную смену во Всероссийском детском центре «Орленок», где состоится интенсив по разработке и реализации собственных проектов по перспективным направлениям энергетики. Сопровождать работу детей будут преподаватели ведущих российских вузов.
Всероссийская олимпиада школьников проводится с 2018 года. Цель мероприятия — выявление одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников. За 5 лет участниками стали более 400 ребят из Югры, Ямала и Тюменской области, 16 из них заняли призовые места. В прошлом году победителями стали ребята из Сургута и Тюмени.