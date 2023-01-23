В Тюменском макрорегионе прошел отбор Всероссийской олимпиады школьников «Россети»

Победители и призеры олимпиады получат дополнительные баллы, которые помогут им поступить в вузы-партнеры «Россети Тюмень», а также приоритетное право на целевое обучение по профильным направлениям подготовки. Лучших участников энергетики также пригласят на Энергетическую проектную смену во Всероссийском детском центре «Орленок», где состоится интенсив по разработке и реализации собственных проектов по перспективным направлениям энергетики. Сопровождать работу детей будут преподаватели ведущих российских вузов.