В Тюмени в этом году появится новый надземный переход

Известно, что на данный момент в области ведутся проектные и предпроектные работы по по 15-ти крупным объектам транспортной инфраструктуры, в числе которых Южный обход, участок ул. Мельникайте с выходом на Червишевский тракт, развязка «Тюмень-Арена» и др.