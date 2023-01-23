В Тюмени в этом году появится новый надземный переход

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В правительстве региона сообщают, что строительные работы ведутся под контролем губернатора Тюменской области Александра Моора. Ранее, в ходе прямой линии, он пообещал ускорить возведение объекта.
«По результатам торгов отобран подрядчик для строительства надземного пешеходного перехода. 30 января планируется заключение контракта. До конца года объект планируем построить», — сообщает директор Управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Ковалев.
Известно, что на данный момент в области ведутся проектные и предпроектные работы по по 15-ти крупным объектам транспортной инфраструктуры, в числе которых Южный обход, участок ул. Мельникайте с выходом на Червишевский тракт, развязка «Тюмень-Арена» и др.
Ранее «наш город» сообщал о том, что в Тюменской области готовятся выставить на торги три земельных участка общей площадью около 50 гектар. В настоящее время документы к проведению аукционов находятся в стадии агентирования.