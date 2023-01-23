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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

В Тюмени переименовали остановку

Сегодня, 09:36
Фото: 1MI

На улице Максима Горького в Тюмени переименовали остановку «Пенсионный фонд»

В городской администрации сообщают об изменении наименования автобусной остановки «Пенсионный фонд», находящейся на улице Максима Горького — в направлении Малыгина. Теперь она называется — «Социальный фонд России»,
Сюжет
Тюмень

Сейчас на остановке уже обновили табличку. Пассажирам общественного транспорта, пользующихся маршрутами автобусов, пересекающих данный остановочный пункт, стоит быть особенно внимательными, чтобы не пропустить необходимую точку маршрута. 

Двое парней оторвали расписание на остановке и повредили ее
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что Тюмень вошла в список самых популярных российских городов для путешествий после новогодних каникул. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса по бронированию билетов Туту.ру по результатам исследования запланированных поездок в период с 1 по 31 января.

#Алиса Вернер#Новости тюмени#Общество#Безопасность на дорогах#Дороги#Тюмень#Тюменская область
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