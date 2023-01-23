В Тюмени переименовали остановку

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
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Сейчас на остановке уже обновили табличку. Пассажирам общественного транспорта, пользующихся маршрутами автобусов, пересекающих данный остановочный пункт, стоит быть особенно внимательными, чтобы не пропустить необходимую точку маршрута.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что Тюмень вошла в список самых популярных российских городов для путешествий после новогодних каникул. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса по бронированию билетов Туту.ру по результатам исследования запланированных поездок в период с 1 по 31 января.