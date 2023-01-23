В Тюмени ищут консультанта для Руслана Кухарука и гордумы на зарплату в 43 тысячи

В администрации Тюмени ищут консультанта для Руслана Кухарука и гордумы

В областной столице открыта вакансия консультанта, который будет проверять нормативно-правовые акты Руслана Кухарука и Тюменской городской Думы. Она размещена на сайте «Госслужба», приём документов продлится до 10 февраля.