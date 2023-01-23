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Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

В Тюмени ищут консультанта для Руслана Кухарука и гордумы на зарплату в 43 тысячи

Сегодня, 14:50
Фото: 1MI

В администрации Тюмени ищут консультанта для Руслана Кухарука и гордумы

В областной столице открыта вакансия консультанта, который будет проверять нормативно-правовые акты Руслана Кухарука и Тюменской городской Думы. Она размещена на сайте «Госслужба», приём документов продлится до 10 февраля.
Фото: Госслужба
«Осуществлять мониторинг исполнения плана нормотворческой деятельности Тюменской городской Думы, Администрации города Тюмени, планов по реализации муниципальных нормативных правовых актов города Тюмени в части вопросов, относящихся к компетенции Департамента», - отмечается в должностной инструкции на сайте «Госслужба».

Примечательно, что соискателю не нужно иметь стаж работы на государственной службе. Новый сотрудник будет координировать юридические службы администрации города.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти ищут ревизора вузов на зарплату в 58 тысяч в месяц.

Тюменские власти ищут ревизора высших учебных заведений
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Администрация#Администрация Тюмени#Зарплата#Средняя зарплата
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