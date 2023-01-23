В Тюмени ищут консультанта для Руслана Кухарука и гордумы на зарплату в 43 тысячи

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Соискателю предлагают зарплату от 26 до 43 тысяч рублей в месяц.
«Осуществлять мониторинг исполнения плана нормотворческой деятельности Тюменской городской Думы, Администрации города Тюмени, планов по реализации муниципальных нормативных правовых актов города Тюмени в части вопросов, относящихся к компетенции Департамента», - отмечается в должностной инструкции на сайте «Госслужба».
Примечательно, что соискателю не нужно иметь стаж работы на государственной службе. Новый сотрудник будет координировать юридические службы администрации города.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти ищут ревизора вузов на зарплату в 58 тысяч в месяц.