В Тюмени ищут 47-летнего мужчину

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
«Приметы: на вид 45-50 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, славянской внешности», - сообщает ПО «Белая Сова».
Если вы его видели, позвоните в ОП №1 МВД Тюмени по телефону (3452) 27-01-00.
Ранее «Наш город» сообщал, что 21 января в Тюмени нашли 13-летнего подростка, пропавшего неделю назад. По неподтвержденным данным, все это время мальчик находился у родственников и не сообщил об этом родителям.