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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В Тюмени ищут 47-летнего мужчину

Сегодня, 11:25
Фото: Белая Сова

Волонтеры ищут в Тюмени ищут 47-летнего мужчину

Поисковики отряда «Белая Сова» 23 января сообщили о розыске Зверева Олега Васильевича, 1975 года рождения. Мужчина уже давно не выходит на связь со своими родственниками, предполагается, что он находится в Тюмени.
«Приметы: на вид 45-50 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, славянской внешности», - сообщает ПО «Белая Сова».

Если вы его видели, позвоните в ОП №1 МВД Тюмени по телефону (3452) 27-01-00.

Ранее «Наш город» сообщал, что 21 января в Тюмени нашли 13-летнего подростка, пропавшего неделю назад. По неподтвержденным данным, все это время мальчик находился у родственников и не сообщил об этом родителям.

В Тюмени завершены поиски 13-летнего подростка, пропавшего неделю назад
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Поиск#Поиск человека#Поисковики
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