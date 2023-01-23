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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

В центре Тюмени горожане не могут парковать свои машины на бесплатных парковках

Сегодня, 13:49
Фото: 1MI

Горожане не могут парковать свои машины на бесплатных парковках в центре Тюмени

Тюменцы не могут поделить одну единственную бесплатную парковку в центре города около домов на улице Орджоникидзе, 7, Комсомольская, 44 и Свердлова, 12. По данным подписчика паблика «ЧС Тюмень» Ольги Н. администрация не даёт абонементов, которые бы позволили парковаться на платных стоянках резидента
«В трех наших домах 283 квартиры. Если не брать в расчет пенсионеров, кто уже не ездит за рулем, семьи, где нет автомобиля, а есть семьи, где и по 2 автомобиля. Возьмем среднее количество, примерно 140 квартир, где есть автомобиль. Итого 140 машин. Парковка во дворе дома, рассчитана примерно на 40 автомобилей», - сообщает тюменка Ольга Н.

Она отмечает, что с раннего утра все места на бесплатной парковке заняты. При этом в крупных городах действует программа годовых абонементов на платную парковку для резидентов, проживающих в близлежащих домах.

Похожая ситуация и на улице Водопроводной, 6.

«У данного дома во дворе нельзя парковать автомобили, застройщиком не предусмотрено по документам. Крыша паркинга, уже в ужасающем состоянии! А вокруг всего дома сделали платные парковки. Для резидентов никаких льготных условий!», - сообщает тюменка Ирина Б.

В конце декабря прошлого года «Наш город» отмечал, что в центре Тюмени появятся новые зоны для платной парковки. 30 января будет организовано четыре парковочные зоны общей вместимостью 1 тысяча 220 машино-мест. Оплачиваемая стоянка станет доступна в границах улиц Первомайской — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советской, Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической и участка улицы Республики от Максима Горького до Мельникайте. Один час стоянки будет стоить 25-30 рублей, они открыты в будние дни с семи до девятнадцати часов. В этом году в областной столице откроют более 1500 новых платных парковочных мест, появятся 34 паркомата.

При этом в растущем городе жители все чаще интересуются темой свободных парковок около многоквартирных домов. Многим места не хватает. Водители ставят железные ограждения, чтобы «их территорию» не занимали. Между тем, подобные действия – это самоуправство.

В Тюмени водителям не хватает парковок у многоквартирных домов
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Водители#Жалобы#ГИБДД#Дороги#Экономика#Деньги
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