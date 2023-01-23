В центре Тюмени горожане не могут парковать свои машины на бесплатных парковках

В конце декабря прошлого года «Наш город» отмечал, что в центре Тюмени появятся новые зоны для платной парковки. 30 января будет организовано четыре парковочные зоны общей вместимостью 1 тысяча 220 машино-мест. Оплачиваемая стоянка станет доступна в границах улиц Первомайской — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советской, Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической и участка улицы Республики от Максима Горького до Мельникайте. Один час стоянки будет стоить 25-30 рублей, они открыты в будние дни с семи до девятнадцати часов. В этом году в областной столице откроют более 1500 новых платных парковочных мест, появятся 34 паркомата.