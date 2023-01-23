В страшном ДТП с микроавтобусом больницы ГКБ №4 в Пермском крае погибли 4 человека

Четыре человека погибли в страшном ДТП с микроавтобусом больницы в Пермском крае

Страшное ДТП с 4 погибшими произошло в Пермском крае, сообщает Properm.ru. Авария с участием микроавтобуса городской больницы № 4 Гремячинска произошла на автодороге около Губахи. Погибли трое пациентов перевозившихся в «Газели», и водитель.

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