В страшном ДТП с микроавтобусом больницы ГКБ №4 в Пермском крае погибли 4 человека

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Причины аварии уточняются.
«Всего в микроавтобусе было 6 человек, среди них 5 пациентов и водитель. Еще двоих госпитализировали. 54-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести, 47 летняя женщина в тяжелом состоянии», - сообщает Properm.ru.
Предположительно микроавтобус мог столкнуться с грузовиком.
Вчера «Наш город» сообщал, что в лобовом ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 33-летний водитель.