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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В страшном ДТП с микроавтобусом больницы ГКБ №4 в Пермском крае погибли 4 человека

Сегодня, 13:07
Фото: Properm.ru

Четыре человека погибли в страшном ДТП с микроавтобусом больницы в Пермском крае

Страшное ДТП с 4 погибшими произошло в Пермском крае, сообщает Properm.ru. Авария с участием микроавтобуса городской больницы № 4 Гремячинска произошла на автодороге около Губахи. Погибли трое пациентов перевозившихся в «Газели», и водитель.
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ДТП

Причины аварии уточняются.

«Всего в микроавтобусе было 6 человек, среди них 5 пациентов и водитель. Еще двоих госпитализировали. 54-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести, 47 летняя женщина в тяжелом состоянии», - сообщает Properm.ru.

Предположительно микроавтобус мог столкнуться с грузовиком.

Вчера «Наш город» сообщал, что в лобовом ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 33-летний водитель.

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#Александр Мязин#ДТП#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Дороги#Погода#Врачи#Автобусы
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