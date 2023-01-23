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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

В РФ начнутся кредитные каникулы по любому виду потребзаймов

Сегодня, 10:58
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что с марта 2023 года россияне смогут оформить кредитные каникулы по любому виду потребительских займов.

Как передают «Известия», сейчас эта преференция может быть доступна только мобилизованным и ипотечным заемщикам. Согласно законопроекту, который должен быть принят до конца зимы, кредитные каникулы позволят гражданам получить передышку по обязательствам на полгода при снижении доходов на треть, однако сумма займа должна составлять от 450 тысяч до 1,6 миллиона рублей. 

Также в Центробанке считают, что людям нужно дать возможность отсрочки платежей в случае болезни или потери работы. Инструмент будет востребован среди заемщиков на фоне непростой экономической ситуации.

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