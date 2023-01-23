В РФ начнутся кредитные каникулы по любому виду потребзаймов

Как передают «Известия», сейчас эта преференция может быть доступна только мобилизованным и ипотечным заемщикам. Согласно законопроекту, который должен быть принят до конца зимы, кредитные каникулы позволят гражданам получить передышку по обязательствам на полгода при снижении доходов на треть, однако сумма займа должна составлять от 450 тысяч до 1,6 миллиона рублей.