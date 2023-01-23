Участок улицы Мельникайте станет односторонним

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 08:01
Решение об изменении схемы движения было принято в связи с улучшением дорожно-транспортной ситуации и увеличением пропускной способности проезда-дублера вдоль улицы Мельникайте.
В городской администрации просят водителей быть внимательнее и обращать особое внимание на знаки данного участка дороги.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что новый надземный пешеходный переход в Тюмени будет построен до конца года. Он поможет преодолеть Окружную дорогу в районе ЖК «Колумб».