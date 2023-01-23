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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Участок улицы Мельникайте станет односторонним

Сегодня, 07:52
Фото: 1MI

На участке улицы Мельникайте в Тюмени с 10 февраля введут одностороннее движение

Изменение касается отрезка от выезда из ЖК «Горизонт» до пересечения с улицей Тимофея Кармацкого. Новые условия движения вступят в силу с 10 февраля.
Сюжет
Тюмень

Решение об изменении схемы движения было принято в связи с улучшением дорожно-транспортной ситуации и увеличением пропускной способности проезда-дублера вдоль улицы Мельникайте.

Фото: Администрация Тюмени

В городской администрации просят водителей быть внимательнее и обращать особое внимание на знаки данного участка дороги. 

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что новый надземный пешеходный переход в Тюмени будет построен до конца года. Он поможет преодолеть Окружную дорогу в районе ЖК «Колумб».

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