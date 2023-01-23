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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Тюменского студента почти 5 часов допрашивали после одиночного пикета

Сегодня, 11:55
Фото: 1MI

Тюменец вышел с одиночным пикетом к горадминистрации

Студент Тюменского индустриального университета в минувшую субботу вышел на одиночный пикет с первомайским лозунгом, который продлился недолго. В качестве «точки» он выбрал администрацию Тюмени. Парня задержали полицейские, почти 5 часов его допрашивали, а вечером нагрянули домой с обыском.
Сюжет
Тюмень
«Сначала мне сделал замечание охранник. После этого, так понимаю, он вызвал полицию, и меня отвезли в 4-й отдел. Там допрашивали разные люди — узнавали адрес проживания, отношение к власти, к СВО», — рассказал «Нашему Городу» тюменец Антон И.

Он добавил, что от городской администрации его забрали примерно в 3-4 часа дня, а отпустили только к 8 часам вечера. После того, как парень вернулся домой, к нему приехали правоохранители с обыском.

По предположению Антона, они искали еще плакаты с лозунгами или же антивоенную атрибутику. Найти ничего не удалось. Плакат, с которым он стоял у администрации, изымали при понятых.

«Как я понял, если дело будет двигаться дальше, меня должны вызвать в суд. Но пока все спокойно», — уточнил тюменец.

В разговоре с «Нашим Городом» парень пояснил, что он отстаивает «право собираться с единомышленниками».

Редакция запросила комментарий эксперта, адвоката Павла Руснакова, который защищает «пикетчиков», если дело дошло до суда. Комментарий ожидается. 

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#Студенты#Одиночный пикет#Пикет#Общество#Тюмень#Тюменская область#Анна Доронина
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