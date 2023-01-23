Тюменского студента почти 5 часов допрашивали после одиночного пикета

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
«Сначала мне сделал замечание охранник. После этого, так понимаю, он вызвал полицию, и меня отвезли в 4-й отдел. Там допрашивали разные люди — узнавали адрес проживания, отношение к власти, к СВО», — рассказал «Нашему Городу» тюменец Антон И.
Он добавил, что от городской администрации его забрали примерно в 3-4 часа дня, а отпустили только к 8 часам вечера. После того, как парень вернулся домой, к нему приехали правоохранители с обыском.
По предположению Антона, они искали еще плакаты с лозунгами или же антивоенную атрибутику. Найти ничего не удалось. Плакат, с которым он стоял у администрации, изымали при понятых.
«Как я понял, если дело будет двигаться дальше, меня должны вызвать в суд. Но пока все спокойно», — уточнил тюменец.
В разговоре с «Нашим Городом» парень пояснил, что он отстаивает «право собираться с единомышленниками».
Редакция запросила комментарий эксперта, адвоката Павла Руснакова, который защищает «пикетчиков», если дело дошло до суда. Комментарий ожидается.
Ранее «Наш Город» рассказывал про допрос Кирилла Мартюшева, подозреваемого в экстремизме из-за видео в телеграм-канале. Это видео он записал после того, как был задержан во время одиночного пикета и 4 часа провел в отделении полиции.