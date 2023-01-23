Тюменский туризм продвигают через сувенирные конфеты, мороженное и мясо

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
«Это наша рыбная продукция, мясные деликатесы, это конфеты сувенирные по 100 грамм, которые продаются в фирменных упаковках», - сообщила изданию директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2022 году регион посетили более 3 млн туристов. Только в Новый год из Урала, и Сибири приехало на праздники около 200 тысяч человек. Для развития отрасли продолжится расширение транспортной инфраструктуры, а местные культурные центры должны открыть новые направления.