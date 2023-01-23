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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Тюменский туризм продвигают через сувенирные конфеты, мороженное и мясо

Сегодня, 12:06
Фото: 1MI

Сувенирные конфеты, мороженное и мясо будут продвигать туризм в Тюменской области

Бренд «Vizit Tyumen» и тюменский туризм продвигают через сувенирные конфеты, мороженное, минеральную воду, мясную и рыбную продукцию. По данным видеосюжета «Тюменского времени», гости региона очень часто увозят с собой что-то вкусное.
«Это наша рыбная продукция, мясные деликатесы, это конфеты сувенирные по 100 грамм, которые продаются в фирменных упаковках», - сообщила изданию директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2022 году регион посетили более 3 млн туристов. Только в Новый год из Урала, и Сибири приехало на праздники около 200 тысяч человек. Для развития отрасли продолжится расширение транспортной инфраструктуры, а местные культурные центры должны открыть новые направления.

Почти 3 млн туристов посетили Тюменскую область в прошлом году
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Гастрономический туризм#Медицинский туризм
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