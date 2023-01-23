Тюменский туризм продвигают через сувенирные конфеты, мороженное и мясо

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2022 году регион посетили более 3 млн туристов. Только в Новый год из Урала, и Сибири приехало на праздники около 200 тысяч человек. Для развития отрасли продолжится расширение транспортной инфраструктуры, а местные культурные центры должны открыть новые направления.