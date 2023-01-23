Тюменский ковбой пытался «застрелить» лифт, но промахнулся

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Но даже с небольшого расстояния стрелок промазал. Благо, в результате неудачного хвастовства никто не пострадал. Однако жители доме не на шутку перепугались, услышав выстрел.
В УМВД по Тюменской области сообщают, что преступление можно характеризовать, как хулиганство. К тому же, двое мужчин не учли, что их бунтарство попала на камеры видеонаблюдения и установить их личности — дело плевое.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что пьяный тюменец палкой проломил череп знакомому во время спора.