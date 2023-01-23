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Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Тюменский ковбой пытался «застрелить» лифт, но промахнулся

Сегодня, 04:50
Фото: nashgorod.ru

Тюменец попался на неудачной попытке «пристрелить» лифт

Нападение на лифт произошло на Мельникайте, 2к8. Двое мужчин зашли в лифт, после чего один стал хвастаться перед другим пистолетом. Но «понтоваться» он решил не только видом оружия, направив дуло на панель с кнопками, тюменец выстрелил.
Сюжет
Тюмень

Но даже с небольшого расстояния стрелок промазал. Благо, в результате неудачного хвастовства никто не пострадал. Однако жители доме не на шутку перепугались, услышав выстрел.

В УМВД по Тюменской области сообщают, что преступление можно характеризовать, как хулиганство. К тому же, двое мужчин не учли, что их бунтарство попала на камеры видеонаблюдения и установить их личности — дело плевое.

Тюменцев напугали звуки выстрелов
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что пьяный тюменец палкой проломил череп знакомому во время спора.

#Правонарушения#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Тюмень#Наказание#Суд#Тюменская область#Алиса Вернер
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