Тюменский ковбой пытался «застрелить» лифт, но промахнулся

Тюменец попался на неудачной попытке «пристрелить» лифт

Нападение на лифт произошло на Мельникайте, 2к8. Двое мужчин зашли в лифт, после чего один стал хвастаться перед другим пистолетом. Но «понтоваться» он решил не только видом оружия, направив дуло на панель с кнопками, тюменец выстрелил.

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