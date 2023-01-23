Тюменские солдаты написали гимн ко Дню инженерных войск

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
21 января в России отмечается День инженерных войск.
«Текст был готов, его автором стал Дмитрий Дрыжук (позывной «Внучок»). С музыкой помог ребятам Артём Ткачук, он же исполнил песню», - сообщил депутат Госдумы в своём телеграм-канале.
Ранее «Наш город» сообщал, что 21 января тюменские солдаты показали полевую кухню, зону для сна и отдыха с телевизором и молельную комнату в батальоне, а также баню, в которой моются.