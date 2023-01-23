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Posted Сегодня, 18:11

Published Сегодня, 18:11

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Тюменские солдаты написали гимн ко Дню инженерных войск

Сегодня, 18:11
Фото: скрин Иван Квитка

Тюменские бойцы из саперной роты написали гимн ко Дню инженерных войск

Тюменские бойцы возводят в зоне СВО оборонительные сооружения и обеспечивают работу переправы. В свободное от работы время они сочиняют патриотические песни, сообщил депутат Госдумы РФ от Тюменской области Иван Квитка.

21 января в России отмечается День инженерных войск.

«Текст был готов, его автором стал Дмитрий Дрыжук (позывной «Внучок»). С музыкой помог ребятам Артём Ткачук, он же исполнил песню», - сообщил депутат Госдумы в своём телеграм-канале.

Ранее «Наш город» сообщал, что 21 января тюменские солдаты показали полевую кухню, зону для сна и отдыха с телевизором и молельную комнату в батальоне, а также баню, в которой моются.

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#Александр Мязин#Общество#Водители#Военные#Военные песни#Солдаты#Тюменцы
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