Тюменка Ирина Широкова возглавит региональный правительственный департамент

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
«Широкова — единственная кандидатура, которой в перспективе могут передать управление департаментом. Она хороший и исполнительный сотрудник, бывший заместитель Павла Белявского, но этого мало для молодежной политики», — сообщил источник издания URA.RU.
В 2019 году «Наш город» отмечал, что Ирина Широкова вошла в региональную комиссию проекта «Формирование комфортной городской среды». Тогда она была в должности замдиректора областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.