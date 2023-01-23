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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Тюменка Ирина Широкова возглавит региональный правительственный департамент

Сегодня, 12:20
Фото: 1MI

Ирина Широкова возглавит правительственный департамент Тюменской области

Ирина Широкова возглавит департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Об этом сообщают источники издания URA.RU, её кандидатуру пролоббировал Павел Белявский.
«Широкова — единственная кандидатура, которой в перспективе могут передать управление департаментом. Она хороший и исполнительный сотрудник, бывший заместитель Павла Белявского, но этого мало для молодежной политики», — сообщил источник издания URA.RU.

В 2019 году «Наш город» отмечал, что Ирина Широкова вошла в региональную комиссию проекта «Формирование комфортной городской среды». Тогда она была в должности замдиректора областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Назначения#Новые назначения#Политика#Социальная политика#Деньги#Экономика
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