Тюменец поджег свою квартиру и заплатит за это 2 млн рублей

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Мужчину признали виновным по части 2 статьи 167 УК РФ — умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба.
Еще в декабре 2021 года, находясь в квартире многоквартирного деревянного дома на улице Строителей села Мальково, злоумышленник облил одежду и мебель в комнате легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего скоропостижно покинул место происшествия.
Огнем полностью была уничтожена его квартира, а также 5 других. Одна из них находилась в муниципальной собственности Мальковского муниципального образования и стоила 2 млн рублей. А потому эту сумму и взыскивают с поджигателя.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени 67-летняя пенсионерка пыталась передать своему сыну в колонию посылку с наркотиками. Сверток с каннабисом и гашишем массой более 25 граммов пожилая женщина спрятала в ведерко с мороженым.