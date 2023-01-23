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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Тюменец поджег свою квартиру и заплатит за это 2 млн рублей

Сегодня, 09:03
Фото: 1MI

Житель Тюменской области заплатит 2 миллиона рублей за поджог собственной квартиры

Суд удовлетворил требование прокурора, которых заявил о том, что житель села Малькова собственноручно устроил пожар, в результате которого пострадали 5 квартир.
Сюжет
Тюмень

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 167 УК РФ — умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба.

Еще в декабре 2021 года, находясь в квартире многоквартирного деревянного дома на улице Строителей села Мальково, злоумышленник облил одежду и мебель в комнате легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего скоропостижно покинул место происшествия.

 Огнем полностью была уничтожена его квартира, а также 5 других. Одна из них находилась в муниципальной собственности Мальковского муниципального образования и стоила 2 млн рублей. А потому эту сумму и взыскивают с поджигателя.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени 67-летняя пенсионерка пыталась передать своему сыну в колонию посылку с наркотиками. Сверток с каннабисом и гашишем массой более 25 граммов пожилая женщина спрятала в ведерко с мороженым.

#Алиса Вернер#Правонарушения#Первая медицинская помощь#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Пожар#Тюмень#Наказание#Суд#Тюменская область
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