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Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

Трое тюменцев получили диагноз «транссексуализм»

Сегодня, 03:40
Фото: 1MI

В Тюменской области с 2020 года у троих человек диагностировали «транссексуализм»

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщают, что с 2020 года справки с диагнозом «транссексуализм» выписывались лишь трижды.
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Тюмень

Транссексуализм — это состояние, при котором человек не идентифицирует себя с полом, данным ему при рождении. Стоит отметить, что в мировой практике сейчас не все психиатры считают данный случай клиническим заболеванием.

Вопрос о постановке такого диагноза в обязательном порядке рассматривается врачебной комиссией областной клинической психиатрической больницы. Справку подписывает врач-психиатр на основании обследования пациента.

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