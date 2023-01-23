Трое тюменцев получили диагноз «транссексуализм»

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Published Сегодня, 03:40
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Транссексуализм — это состояние, при котором человек не идентифицирует себя с полом, данным ему при рождении. Стоит отметить, что в мировой практике сейчас не все психиатры считают данный случай клиническим заболеванием.
Вопрос о постановке такого диагноза в обязательном порядке рассматривается врачебной комиссией областной клинической психиатрической больницы. Справку подписывает врач-психиатр на основании обследования пациента.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что прокуратура через суд пытается признать брак жителей Тюмени недействительным. Проблема возникла после того, как супруг подал в ЗАГС заявление о смене пола.