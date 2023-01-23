Средства от размещения облигаций РЭО пойдут на строительство объекта ТКО

Предполагается, что средства от размещения направят на возведение комплекса обработки и утилизации отходов в Тульской области. Этот проект осуществляет ООО РО «Восток». Мусороперерабатывающий завод мощностью 300 тысяч тонн в год появится в Узловском районе. Он должен быть введен в эксплуатацию до июля 2024 года. Общий объем инвестиций в проект оценивают в 1,8 миллиарда рублей. Из них 1,6 миллиарда обеспечит РЭО. Об этом информирует newsnn.ru.