Сразу три машины столкнулись на перекрестке улиц Судоремонтной – Дружбы в Тюмени

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Столкнулись две лады и внедорожник, ущерб от ДТП небольшой. Пострадавших нет.
«Авария перекресток Судоремонтная - Дружбы, около остановки «Библиотека номер 11», со стороны из центра. Три авто. Небольшая пробка со стороны Мельникайте», - сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в страшном ДТП с микроавтобусом больницы в Пермском крае погибли 4 человека (3 из них – пациенты ГКБ №4).