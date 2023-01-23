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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Сразу три машины столкнулись на перекрестке улиц Судоремонтной – Дружбы в Тюмени

Сегодня, 13:19

На перекрестке улиц Судоремонтной – Дружбы в Тюмени столкнулись три машины

В областной столице 23 января на перекрёстке улиц Судоремонтной – Дружбы столкнулись сразу три автомобиля, сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень. Машины перекрыли две полосы движения, собралась пробка на улице Мельникайте.

Столкнулись две лады и внедорожник, ущерб от ДТП небольшой. Пострадавших нет.

«Авария перекресток Судоремонтная - Дружбы, около остановки «Библиотека номер 11», со стороны из центра. Три авто. Небольшая пробка со стороны Мельникайте», - сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Дороги#Деньги#Погода#Александр Мязин
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