Пульмонолог Овечкин опроверг наличие вреда газовых плит для астматиков

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Так он прокомментировал статью Bloomberg об исследовании взаимосвязи между количеством болеющих астмой среди детей и присутствием в доме газовой плиты. В ней говорится, что использование газа для приготовления пищи в домах увеличивало риск появления астмы на 42%, а вероятность хронической астмы — на 24%, передает NEWS.ru.
Как заявил Овечкин, у него нет данных о том, что газовая плита при приготовлении пищи несет риски для возникновения бронхиальной астмы. По его словам, если это было крупное исследование, то возникают вопросы о методике проведения, допускается возможность подмены факторов.
Также он отметил, что в российском здравоохранении нет такого понятия как хроническая астма. Есть просто бронхиальная астма и бывают приступы бронхиальной астмы как острое состояние.