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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Пульмонолог Овечкин опроверг наличие вреда газовых плит для астматиков

Сегодня, 11:48
Пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал об отсутствии корреляции между количеством болеющих астмой среди детей и наличием побочных продуктов горения газа, сжигаемого в бытовой плите.

Так он прокомментировал статью Bloomberg об исследовании взаимосвязи между  количеством болеющих астмой среди детей и присутствием в доме газовой плиты. В ней говорится, что использование газа для приготовления пищи в домах увеличивало риск появления астмы на 42%, а вероятность хронической астмы — на 24%, передает NEWS.ru.

Как заявил Овечкин, у него нет данных о том, что газовая плита при приготовлении пищи несет риски для возникновения бронхиальной астмы. По его словам, если это было крупное исследование, то возникают вопросы о методике проведения, допускается возможность подмены факторов. 

Также он отметил, что в российском здравоохранении нет такого понятия как хроническая астма. Есть просто бронхиальная астма и бывают приступы бронхиальной астмы как острое состояние.

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